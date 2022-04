Superbike, Test Aragon: Jonathan Rea vola con la nuova Pirelli SCQ

Jonathan Rea ancora il più veloce nei test Superbike ad Aragon. Il fuoriclasse Kawasaki ha chiuso al comando la quinta sessione (la seconda di giornata) con il tempo di 1’48″943, stampato utilizzando la nuova copertura Pirelli SCQ, la supersoffice progettata sia per la qualifica che per la sprint race di dieci giri. Precede il solito Toprak Razgtalioglu, 1’49″268 e la sorpresa del giorno, Loris Baz: il francese con la BMW è stato finora decisamente più incisivo di Scott Redding in evidente difficoltà. Il britannico è incappato in una scivolata alla curva cinque, senza danni. Secondo volo in due giorni per Iker Lecuona, con la Honda HRC.

Specialista dei giri tutto-o-niente

Al Motorland Aragon Jonathan Rea detiene il primato in Superpole, con 1’48″458 stampato la scorsa stagione. Allora si usava una gomma ultramorbida, utile per un unico giro tutto-o-niente. Approfittando del cambio di regolamento e della riduzione del materiale disponibile per l’intero week end (si scende da 23 a 21 gomme in totale) Pirelli ha progettato un’alternativa leggermente più dura, siglata A1359. I piloti ne hanno due esemplari disponibili, vedremo se Rea e gli avversari si sono lasciati il colpo da sparare in finale di giornata: la sesta e ultima sessione termina alle 17:00.

I tempi della quinta sessione

Alvaro Bautista, attesissimo con la Ducati, in questo turno non è andato oltre la quinta posizione. Ieri era incappato in una rovinosa caduta, qui i dettagli. I tempi: 1. Rea (Kawasaki) 1’48″943; 2. Razgatlioglu (Yamaha) 1’49″268; 3. Baz (BMW) 1’49″383; 4. Gerloff (Yamaha) 1’49″632; 5. Bautista (Ducati) 1’49″722; 6. Rinaldi (Ducati) 1’49″863; 7. Locatelli (Yamaha) 1’50″123; 8. Lowes A. (Kawasaki) 1’50″226; 9. Lecuona (Honda) 1’50″253; 10. Vierge (Honda) 1’50″325.