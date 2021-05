Superbike Aragon: Oggi doppio show, Gli orari dirette TV e streaming

Alle 11 la Superpole Race, tre ore dopo scatterà gara 2: gli avversari di Jonathan Rea son già con le spalle al muro. Qui tutto il programma delle dirette in TV e streaming

La trionfale cavalcata di Jonathan Rea ha aperto il Mondiale Superbike 2021 (qui cronaca e classifica). Ma lo spettacolo al Motorland Aragon non è finito: oggi doppio show e immediata occasione di rivincita per Scott Redding e gli altri pretendenti alla corona iridata. Il programma in circuito si apre alle 09, con il warm up della durata di quindici minuti, non trasmesso dalle TV in Italia. Si comincia a fare sul serio alle 11, con la Superpole Race su dieci giri che assegnerà 12 punti pesantissimi e definirà le prime tre file dello schieramento di gara 2, il via alle 14 sulla distanza di 18 tornate.

Diretta anche in chiaro

La Superpole Race è offerta in esclusiva da Sky Sport MotoGP, solo per abbonati. Invece per gara 2 ci sarà tasmissione in simulcast con TV8, che offrirà la corsa in chiaro, quindi visibile a tutti. Ricordiamo che Aragon ospita la prima prova della Superbike 2021, nel prossimo week end si replica all’Estoril, tracciato portoghese alle porte di Lisbona. Unica tappa italiana della serie il 12-13 giugno a Misano.

Il programma Superbike su Sky

Domenica 23 maggio 2021

11:00 SBK, Superpole Race

12:30 SSP, Gara 2

14:00 SBK, Gara 2

15:15 SSP300, Gara 2

Il programma Superbike su TV8

Domenica 23 maggio

13.00 SBK, Superpole Race (differita)

14.00 SBK, Gara 2