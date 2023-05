Superbike, l’appello dell’ex direttore tecnico: “Serve il limite di peso”

Il tema del limite di peso moto-pilota è molto dibattuto. Nel Mondiale Superbike non sono pochi i piloti ad aver dichiarato che Alvaro Bautista è troppo avvantaggiato dal suo essere leggero e che servirebbe un cambio di regolamento. Sembrava che qualche novità potesse essere introdotta, ma poi è stato tutto accantonato.

Superbike e il limite di peso moto-pilota: parla Scott Smart

Piloti come Scott Redding, Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu non hanno fatto mistero del loro malcontento, anche se dietro alle vittorie dello spagnolo non c’è solamente la questione del peso. Bisogna dire che Ducati ha lavorato meglio di BMW, Kawasaki e Yamaha. Loro stessi lo riconoscono e hanno richiesto maggiore impegno ai loro rispettivi marchi, ma sottolineano anche che per avere un maggiore equilibrio del campionato SBK sarebbe necessario zavorrare chi è troppo leggero.

Scott Smart, ex direttore tecnico FIM WorldSBK, ritiene che introdurre il suddetto limite sarebbe opportuno: “C’erano dei produttori che non volevano (la Ducati, ndr) e quindi è stato bloccato” ha detto a Crash.net. “Bautista è un pilota fenomenale, ce ne sono altri due-tre altrettanto bravi se non migliori nelle loro giornate. Sono incredibili, sempre al limite. Si può dire che non è giusto penalizzare un pilota perché è più leggero, ma non è giusto neppure penalizzare quelli più pesanti“.

SBK e MotoGP cambieranno in futuro?

Smart è dell’idea che sia in Superbike sia in MotoGP andrebbe cambiato il regolamento. “La MotoGP e la SBK sono praticamente le due uniche serie del motorsport professionale a non avere il peso combinato. L’ho chiesto a più persone: volete che i piloti più abili mostrino le loro qualità l’uno contro l’altro. Oppure volete che non possano farlo perché sono più pesanti?“.

L’ex direttore tecnico FIM WorldSBK ha un’idea chiara e auspica dei cambiamenti per il futuro. Oggi in Superbike e MotoGP hanno un peso minimo che riguarda solamente le moto: 168 chili per le derivate di serie e 157 per i prototipi. Vedremo se nei prossimi anni verranno varate delle modifiche ai regolamenti. Intanto pochi mesi fa Scott Smart è stato defenestrato, al suo posto nel 2023 da Ludovic Reignier: dove tiri il vento è chiaro…

Foto: WorldSBK