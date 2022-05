Superbike: Andrea Antonelli e Franco Morbidelli, un’amicizia nata in pista

Difficile non commuoversi guardando questa foto, scattata durante un appuntamento del Mondiale Superbike 2012. Li riconoscete? A sinistra c’è Andrea Antonelli, un pilota rimasto nel cuore. Si è spento ad appena 25 anni, il 21 luglio 2013, per un’assurda caduta in Russia sulla pista allagata. Al suo fianco, in questa foto è presente Franco Morbidelli. Erano felici, sorridenti, entrambi lanciati verso una brillante carriera. Nel team c’era un clima molto famigliare, si rideva e scherzava di continuo.

“Andrea Antonelli e Franco Morbidelli erano compagni di squadra al Bike Service Racing Team – ricorda Arnaldo Antonelli, padre di Andrea – Con il team manager Stefano Morri, Andry aveva instaurato subito un rapporto speciale. Quell’anno Stefano dava una mano anche a Franco Morbidelli e a suo padre”.

Nel 2012 Andrea Antonelli gareggiava nel Mondiale Supersport e Franco Morbidelli nell’Europeo Superstock 600. Questa foto dov’è stata scattata?

“Forse eravamo in Inghilterra”.

Che rapporto c’era tra Franco ed Andrea?

“Andry era diventato subito amico e tifoso di Morbidelli, perché aveva capito dai suoi racconti, che aveva una storia speciale alle spalle. Lo aveva visto in pista, lo apprezzava e lo sentiva come compagno di squadra nel team di Stefano Morri. Poi Morbido é venuto con Migno, Marini ed altri alle feste che abbiamo fatto per Andrea”.

Andrea Antonelli aveva un cuore immenso. Viene ricordato, ancor oggi, come uno tra i piloti più buoni ed altruisti di sempre.

“I Morbidelli erano super appassionati ma avevano pochi mezzi economici, dormivano spesso anche nel furgone. In una gara Andrea mi disse di ospitarli nel nostro camper e io lo feci. Andrea, rispetto a loro, si sentiva fortunato. Da questi piccoli gesti si può capire com’era mio figlio”.