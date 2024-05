Superbike, Alvaro Bautista: “Nel test a Misano spero di avere novità”

Oggi al Cremona Circuit è entrato in azione anche il team Aruba Racing Ducati, che nella prima giornata di test aveva deciso di non girare e che ha sfruttato solo la seconda. Alvaro Bautista tra mattina e pomeriggio ha percorso oltre 100 giri. Ha chiuso la prima sessione al terzo posto in 1’29″518 e la seconda al nono in 1’29″781. Al netto della classifica, per lui era importante conoscere la pista e migliorare sia il feeling che il ritmo con il passare dei giri.

Superbike, test Cremona: il bilancio di Bautista

Il due volte campione del mondo Superbike è contento di com’è andata oggi: “È stato positivo scoprire una nuova pista. Abbiamo fatto tanti giri dopo molto tempo passato dall’ultima gara, è stato un giorno positivo per riprendere il feeling con la moto. Mi sono focalizzato su me stesso, non abbiamo provato tante cose sulla moto. Abbiamo cercato di fare tanti giri, ritrovare il feeling, conoscere meglio la pista e prendere dei buoni riferimenti. Positivo avere un altro test in arrivo“.

Bautista ha montato anche la gomma SCQ, però il suo scopo non era tanto quello di andare alla caccia di un grande tempo: “L’abbiamo provata per avere alcuni dati per il futuro, per vedere come funziona la gomma. Abbiamo testato compound differenti per vedere come funziona ciascuno su questo nuovo asfalto. È stato interessante, non per fare il time attack ma per avere alcune informazioni utili per il futuro“.

Alvaro in crescita

Dopo un avvio di stagione un po’ travagliato, il pilota spagnolo si sta sentendo meglio in sella alla sua Panigale V4 R, anche se girando su una pista inedita non ha potuto esprimere il massimo: “Il miglior feeling sta arrivando, sono contento delle sensazioni che ho con la moto. Ovviamente, su una nuova pista non puoi sapere dov’è il limite. La mia impressione è positiva e non vedo l’ora di correre nel prossimo test a Misano per confermare questo feeling. Se la performance è elevata, è meglio“.

Al Cremona Circuit c’erano numerosi tifosi per il test e questa cosa è stata molto gradita a Bautista: “In Italia è sempre bello perché ci sono tanti appassionati di moto. Anche nel test la pista è piena di tifosi, sono felice di questo ed è sempre un piacere venire in Italia“.

Infine, un pensiero al prossimo test a Misano Adriatico (30-31 maggio): “Conosciamo meglio la pista e abbiamo dei buoni riferimenti, siamo stati veloci in passato. Spero di avere alcuni elementi da provare per vedere se possiamo trovare un miglioramento per il resto della stagione. Vedremo…”. Misano sarà anche la sede del prossimo round del calendario WorldSBK: appuntamento nel weekend 14-16 giugno.

