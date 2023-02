Superbike, Alvaro Bautista scaccia la pressione: “Non sono il favorito”

Ormai è tutto pronto per l’inizio del campionato mondiale Superbike 2023. Alvaro Bautista sarà l’uomo da battere e non potrebbe essere diversamente, trattandosi del campione in carica e di colui che ha brillato maggiormente nei test invernali.

Quella di Phillip Island è una pista che ama e nei due giorni di prove ha dimostrato di avere il passo migliore. I rivali temono che possa andare in fuga nelle due gare principali. Lo spagnolo è il più veloce in tutti i settori e potrebbe effettivamente dominare in questo fine settimana in Australia.

Superbike Australia: Bautista mantiene un basso profilo

Anche se tutti lo ritengono in favorito per Phillip Island e per la stagione 2023, Bautista mantiene i piedi per terra: “Una cosa sono i test – ha detto al sito ufficiale WorldSBK – e un’altra sono le gare. Sono felice del feeling che ho con la moto, però non penso di essere il favorito. Ci sono tanti piloti davvero veloci“.

Pur essendo il campione in carica, il pilota Ducati non vuole caricarsi di troppe pressioni. A proposito di pressioni, quante ne comporta avere il numero 1 sulla sua Panigale V4 R? Questa la sua risposta: “Sento che è una motivazione, una sfida personale. Mi sento forte per difendere il titolo con il numero 1. È più difficile difendere il titolo che conquistarlo, perché quando lotti per vincerlo pensi a battere gli altri piloti e invece adesso sei tu quello da battere. Credo sia più complicato difendersi da tutti i piloti che attaccarne uno solo“.

Feeling migliore con la nuova Ducati Panigale V4 R

La nuova moto non rappresenta una rivoluzione rispetto a quella del 2022, ma gli aggiornamenti fatti piacciono ad Alvaro: “Abbiamo migliorato un po’ l’aerodinamica, per avere meno resistenza in rettilineo e non perdere velocità, ma mantenendo al tempo stesso una buona downforce sull’anteriore. La cosa che sento di più è il nuovo motore, che ha un carattere un po’ diverso e mi permette di essere maggiormente scorrevole in curva“.

La Ducati Panigale V4 R era già fortissima in passato e adesso è stata persino migliorata. Vero che anche la concorrenza ha fatto qualche step, però Bautista al momento appare un passo avanti a tutti. Sarà interessante vedere come si evolverà questo Mondiale Superbike 2023.

Foto: Ducati