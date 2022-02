Superbike, Alvaro Bautista: “Sono all’85%, Dall’Igna è contento di me”

Alvaro Bautista fiducioso dopo il Test Superbike di Portimao. Obiettivo titolo mondiale, ma bisogna fare i conti con Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea.

Nella due giorni di test Superbike a Portimao Alvaro Bautista e Ducati hanno iniziato a lavorare su modifiche importanti per la Panigale V4R. Un serbatoio progettato su misura per migliorare l’ergonomia, un forcellone per garantire più trazione in uscita di curva. Terzo crono finale nella classifica combinata, alle spalle di Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, che rispecchia il suo potenziale. Ma a Borgo Panigale non basta il podio, vogliono vincere il Mondiale.

Il terzo crono di Portimao

Non si può vivere di sogni e passato, le undici vittorie dello spagnolo nel 2019 contano poco e nulla. In Portogallo Alvaro Bautista è distaccato di 4 decimi da Toprak Razgatlioglu (1’39″616), ma a differenza del turco non ha usato le gomme morbide Pirelli SCQ per il suo giro più veloce (1’40″055). “Il mio miglior tempo è stato con la gomma SCX. Con la gomma SCQ probabilmente non avrei potuto sfruttare il potenziale perché non avevo molta familiarità“.

Dopo il doppio test di Jerez (novembre e gennaio) e quello di Portimao, l’ex pilota MotoGP inizia a prendere confidenza con una Panigale V4R sostanzialmente simile alla versione 2019. “La differenza rispetto a tre anni fa è che ero già veloce allora, ma non sapevo perché. Ora ho più esperienza in questa categoria, con questa moto e queste gomme. Se sono veloce ora, ho più controllo – dice a WorldSBK.com -. Sono più sicuro e so cosa accadrà. Posso dare agli ingegneri informazioni migliori. Mi sento più forte di tre anni fa“.

L’ottimismo di Alvaro Bautista

L’ultimo biennio nel Mondiale Superbike con la Honda gli ha fatto perdere il fiuto della vittoria? Alvaro Bautista ha piena fiducia in sé e nella moto. “È più facile tornare al tuo stile naturale. Negli ultimi due anni ho dovuto cambiare il mio stile di guida“. Serviranno ancora chilometri prima di essere al 100% in sintonia con la Rossa, ma “mi sento all’85%“. Resta da capire a che livello sono Jonathan Rea con la Kawasaki e Toprak Razgatlioglu con la Yamaha in questo momento…

L’attenzione della Ducati è principalmente focalizzata sul campionato MotoGP, ma c’è voglia di brillare anche in SBK. Gigi Dall’Igna gli ha fatto subito sentire il massimo supporto dell’azienda, ma anche una certa pressione. “Ho parlato con lui dopo il test di Jerez. È felice di riavermi a bordo e sono felice di poter lavorare di nuovo con lui – sottolinea Bautista a Speedweek.com -. Tutti conoscono Gigi e per me è semplicemente il migliore in questo settore. Mi ha detto che voleva vincere il Mondiale. Ducati e lui stanno facendo molto per raggiungere questo obiettivo con questa moto. Se lo dice, lo prendo sul serio“.

