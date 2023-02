Superbike, Alvaro Bautista parte bene: “Mi sono divertito con la Ducati”

Non è un segreto che ad Alvaro Bautista piaccia la pista di Phillip Island e anche nel primo giorno di test Superbike c’è stata la conferma ulteriore. Anche se ha chiuso con il terzo tempo assoluto, sono solo 134 i millesimi che lo separano da Toprak Razgatlioglu. Inoltre, il suo passo è stato davvero notevole.

Lo sviluppo della nuova Ducati Panigale V4 R prosegue nella giusta direzione, come dimostra anche il secondo crono realizzato da Michael Ruben Rinaldi. Vero che la moto 2023 è solo un’evoluzione e non una rivoluzione rispetto alla versione precedente, però ci sono sempre dei dettagli da mettere a punto. Sembra che nel box del team Aruba Racing tutto stia procedendo bene e i risultati si vedono.

Superbike, test Phillip Island: le considerazioni di Bautista

Bautista è contento di come è andato questo day 1 di prove in Australia: “È stata una giornata divertente, perché mi sono divertito con la moto. Abbiamo ricontrollato ciò che avevamo provato a Portimao, in particolare il forcellone con un diverso setup. Ma su questa pista e con le gomme che avevamo è stato più difficile che in Portogallo e non ho notato una differenza. Ho preferito proseguire col setup di base“.

Il nuovo forcellone gli era piaciuto a Portimao e a Phillip Island ha avuto delle conferme. Si è lavorato anche su altri aspetti della Panigale V4 R: “Abbiamo provato un assetto diverso della parte anteriore della moto – ha spiegato – e non abbiamo trovato qualcosa di molto migliore. Ma step by step ho acquisito migliore feeling durante la giornata. Sono abbastanza felice delle sensazioni avute con la moto“.

Caduta innocua per Alvaro

Alvaro è stato protagonista anche di una caduta in FP2, fortunatamente senza problemi particolari: “Stavo guidando dietro van der Mark e sono andato sulla linea sbagliata, così sono caduto. È stata una scivolata stupida, perché in quella curva è molto facile cadere. Per fortuna sto bene, ma devo imparare da questo errore“.

Domani il lavoro sarà focalizzato sulla preparazione del prossimo fine settimana, quando a Philipp Island inizierà ufficialmente il campionato: “Dobbiamo lavorare sulle gomme per la gara. Non abbiamo tanto da testare, dobbiamo preparare il weekend e provare ad avere il miglior feeling possibile con la moto“.

