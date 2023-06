Superbike, Alex Lowes: “Non corro gratis”. E il fratello Sam vuole raggiungerlo

Kawasaki sta vivendo una stagione difficile nel Mondiale Superbike. Jonathan Rea non riesce più a lottare costantemente per podi e vittorie. E se un sei volte campione del mondo ha delle difficoltà, figuriamoci un buon pilota come Alex Lowes. L’inglese finora ha accumulato 75 punti, 54 in meno rispetto al compagno di squadra, e occupa il nono posto in classifica.

Superbike, Alex Lowes punta al rinnovo con Kawasaki

Lowes ha un contratto in scadenza a fine 2023 e spera di convincere il Kawasaki Racing Team a confermalo per un altro anno. Interpellato dal sito ufficiale WorldSBK, ha commentato la sua situazione: “È difficile, perché vengo paragonato al mio compagno che è uno dei migliori piloti di sempre. Quest’anno sono stato abbastanza vicino, a volte sono stato più veloce io e altre lui. Locatelli e Rinaldi non sono mai davanti a Razgatlioglu e Bautista. Sto guidando bene, ma questo non significa che manterrò il posto. Ci sono piloti giovani che corrono per pochi soldi o che portano sponsor“

Lowes ha l’obiettivo di restare nell’attuale squadra e, se non sarà possibile, auspica comunque di trovare una buona sistemazione per il 2024. Mette in chiaro le sue condizioni: “Non correrò gratis. Penso di guidare abbastanza bene per restare nel WorldSBK. Non mi sento stressato, so quanto lavoro duramente. Se tutto va bene resterò in Kawasaki e continuerò a spingere con Jonny per riportare la moto a conquistare podi e vittorie. Questo è quello che vorrei, però non sono sicuro che accadrà“.

Sam nel Mondiale SBK?

Nel 2024 i Lowes sulla griglia Superbike potrebbero essere due. Infatti, sembra esserci la possibilità che Sam arrivi dalla Moto2 l’anno prossimo: “Anche mio fratello vuole venire nel WorldSBK – ha ammesso Alex – e quindi devo lottare anche con lui per un posto. Sarebbe bello correre conto di lui“.

Ci sono rumors che danno il team Marc VDS, per il quale corre in Moto 2, interessato a entrare nel Mondiale SBK. Marina Rossi, team manager e moglie di Sam, ha avuto dei contatti con Ducati. Si attendono eventuali sviluppi.

Foto: Kawasaki Racing