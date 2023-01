Superbike, Aegerter il conquistatore: vuole imporsi ancora

A 32 anni Dominique Aegerter farà il proprio debutto nel Mondiale Superbike e ha il desiderio di imporsi anche in tale categoria. È reduce da due stagioni fantastiche tra Supersport e MotoE, vuole mantenere lo slancio positivo. Lottare subito per il titolo è impensabile, però punta a dire la sua anche nella nuova categoria.

Ha vinto gli ultimi due titoli SSP e nel 2022 ha fatto doppietta aggiudicandosi anche quello nel campionato elettrico, già sfiorato l’anno prima. Lo svizzero correrà con il team GYTR GRT Yamaha e cercherà di stupire. Sa di avere una grande occasione e la vuole sfruttare. La squadra di Mirko Giansanti e Filippo Conti è ottima per debuttare in SBK.

Superbike, Aegerter si adatterà subito alla Yamaha R1?

Aegerter nelle scorse due annate ha guidato la Yamaha R6 e lo ha fatto divinamente, mostrando un livello di competitività altissimo fin da subito. Ma la R1 è una moto differente e dovrà essere abile a comprenderla in fretta. Purtroppo nel test di dicembre a Jerez c’è stata la pioggia e non ha potuto fare il lavoro programmato. Tornerà in azione in Andalusia il 25-26 gennaio.

Ha accumulato grande esperienza nelle corse ed è sicuramente nel periodo migliore della sua carriera, quindi ci si può aspettare che faccia bene. Il team GYRT GRT gode di un buon supporto tecnico da parte di Yamaha e può metterlo nelle condizioni di ottenere risultati di rilievo. Il campionato Superbike 2023 sarà di livello molto elevato e dunque dovrà farsi spazio tra tanti avversari competitivi.

Il duello interno con Gardner

A motivare ancora di più Aegerter ci sarà anche la presenza nel box di un compagno di squadra come Remy Gardner, campione del mondo Moto2 2021 e reduce da un’annata negativa in MotoGP. Loro due rappresentano una delle coppie più interessanti del Mondiale SBK e sarà curioso vedere come si evolverà il duello interno in casa GRT.

Considerando il loro talento, è facile ipotizzare che vedremo entrambi con costanza in top 10. Ma a volte saranno anche in grado di affacciarsi alla top 5 e di dare del filo da torcere ai migliori piloti del campionato? Lo scopriremo più avanti. Nei piani di entrambi c’è anche volontà di convincere Yamaha a dargli un posto nel team ufficiale nel 2024.