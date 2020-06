Xavi Forés e Kawasaki Puccetti Racing preparano la ripartenza mondiale con una wild card nel CIV Superbike. Presenza anche Supersport con Mahias e Öttl.

In attesa di ripartire col WorldSBK, anche Kawasaki Puccetti Racing ne approfitta per riavviare i motori nel Campionato Italiano Velocità. Nello specifico, Manuel Puccetti schiera Xavi Forés nella categoria Superbike, mentre Lucas Mahias e Philipp Öttl saranno in azione in Supersport. Disputeranno il secondo round 2020 del CIV, di scena il 25-26 luglio a Misano. Abbiamo già parlato del leader WorldSSP Andrea Locatelli, in azione questo weekend al Mugello, ma appunto non è il solo ad approfittare di questo campionato per prepararsi alla ripartenza.

Differenti configurazioni per i tre ragazzi in azione sul suolo italiano. Xavi Forés correrà esattamente con la stessa moto con cui disputa il Mondiale Superbike. Per quanto riguarda Mahias e Öttl, entrambi avranno una Kawasaki ZX-6R preparata secondo il regolamento del CIV. Una scelta in parte ‘sentimentale’, visto che proprio nel campionato italiano è iniziata la storia sportiva di Puccetti, prima come pilota (nel 2000) e poi con la sua squadra. Quest’ultima inizia nel 2007, per concludersi nel 2016: da rimarcare in particolare il titolo italiano Supersport conquistato con Stefano Cruciani nel 2013.

“Questa nostra partecipazione rappresenta il ritorno in pista dopo la lunga pausa forzata” ha sottolineato Manuel Puccetti. “Sarà emozionante tornare nel Campionato Italiano, che per tutti noi rappresenta un ambiente famigliare, oltre ad essere una fantastica scuola ed un grande trampolino di lancio per Piloti e Team, soprattutto in Moto3 e Supersport. La nostra partecipazione sarà un impegnativo allenamento in vista della prossima ripresa del mondiale. I nostri piloti non sono mai stati fermi e si sono allenati molto sia in palestra che in pista.”