Superbike UFFICIALE Leon Haslam-HRC, contratto esteso fino al 2021

Leon Haslam e HRC ancora insieme: annunciata l'estensione del contratto per un'altra stagione. "Possiamo arrivare a lottare in alto, è il nostro obiettivo."

Formazione Superbike totalmente invariata nel Team HRC per la stagione 2021. Di oggi l’annuncio dell’estensione del contratto con Leon Haslam, che quindi correrà con i colori della casa dell’ala dorata fino a fine 2021. Il britannico quindi continuerà a competere nel Mondiale Superbike in sella alla CBR 1000RR-RW FIREBLADE SP, affiancando ancora l’attuale compagno di box Alvaro Bautista. Una notizia che non giunge inaspettata, anzi ormai mancava solamente l’ufficialità: una scelta che punta sulla continuità, per puntare ad obiettivi sempre più ambiziosi in WorldSBK.

Decisamente molto felice Leon Haslam, parte del team HRC factory da quest’anno, stagione del suo ritorno nella classe regina delle derivate di serie. “Quest’annata è stata certo difficile, tra il Covid-19 ed i test limitati” ha dichiarato il #91. “Ma sapevo fin dall’inizio che questo progetto ha un grande potenziale: avere l’opportunità di continuare a lavorare sullo sviluppo della Fireblade è molto importante per me. Sono sicuro che potremo lottare per il primo gradino del podio in Superbike: questo è l’obiettivo sia mio che di Honda. Sono davvero emozionato, non vedo l’ora che cominci la nuova stagione.”

“Leon è un pilota di grande esperienza e molto motivato” ha aggiunto Yoshishige Nomura, Presidente di Honda Racing Corporation. “Si è dedicato molto al nostro progetto SBK fin da quando si è unito a noi a fine 2019. Ha lavorato duramente con gli ingegneri HRC per portare alla luce il grande potenziale del modello CBR1000RR-R FIREBLADE SP, nonostante tutte le limitazioni e le sfide per l’emergenza sanitaria. Confermare la nostra line-up significa portare continuità al nostro progetto ed andare avanti con la nostra crescita. Siamo sicuri di avere il potenziale per vincere gare, così come per lottare per il titolo: lavoreremo per raggiungere questi obiettivi.”