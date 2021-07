Superbike UFFICIALE Gerloff-Yamaha, avanti insieme anche nel 2022

Garrett Gerloff rimarrà in Superbike per almeno un'altra stagione. Ufficiale l'estensione dell'accordo con Yamaha fino a fine 2022.

Estensione del contratto per un’altra stagione per l’unico statunitense al via nel Mondiale Superbike. Garrett Gerloff rimarrà sotto l’ala Yamaha ma nelle derivate di serie (almeno) fino a fine 2022. Un rinnovo che arriva all’indomani del suo miglior risultato di sempre in campionato, ovvero il secondo posto in Gara 2 nella tappa di casa a Donington. Ricordiamo anche il suo recente primo GP in MotoGP con Petronas SRT come sostituto, ma quello di Gerloff è un nome che nel team satellite Yamaha dovranno depennare in ottica futura.

