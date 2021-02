Superbike, Supersport, Supersport 300: le entry list 2021 provvisorie

Pubblicate le entry list delle categorie Superbike, Supersport e Supersport 300. Ecco quasi tutti i nomi dei protagonisti per il Mondiale 2021.

Le derivate di serie hanno i nomi di quasi tutti i protagonisti per la stagione 2021. Pubblicate nella giornata odierna le entry list Superbike, Supersport e Supersport 300. Certo c’è ancora qualche spazio in due categorie, ma nel complesso ci siamo. Vediamo nel dettaglio le liste ufficializzate.

SUPERBIKE

Avevamo già anticipato i nomi della categoria e, a parte l’ultimo annuncio di Samuele Cavalieri con Pedercini, al momento non ci sono particolari novità. Rimane ancora da capire chi guiderà le Honda del team MIE Racing, oltre a conoscere il destino di Ten Kate, attualmente non in lista. Per quanto riguarda gli altri nomi, certo si riparte dal campione Jonathan Rea, esordio tra gli altri per il campione WorldSSP in carica Andrea Locatelli. Ecco la lista completa.

SUPERSPORT

Il campione in carica, come detto, è passato in classe regina, non l’unico tra i precedenti protagonisti di questa categoria. Ritorna invece Federico Caricasulo con rinnovata determinazione. Per i nostri colori segnaliamo l’esordio di Luca Bernardi, in arrivo dal CIV di categoria, oltre al ritorno di Davide Pizzoli, ex Moto3, e di Michel Fabrizio dopo alcuni anni di stop. Debutto anche per Leonardo Taccini, fino al 2020 nel CEV Moto3, così come per l’ex mondiale Moto2 Dominique Aegerter, parallelamente impegnato in MotoE e come tester. Ritorna nelle derivate di serie anche Niki Tuuli, pilota di punta MV Agusta al posto di Raffaele De Rosa, ora con Orelac Racing. Il compagno di squadra del finlandese è l’unico che ancora manca in lista.

SUPERSPORT 300

Si riparte certo da Jeffrey Buis campione in carica di questa categoria. Una novità è rappresentata dall’ingresso del Viñales Racing Team, nuova struttura gestita dal padre del pilota MotoGP Maverick Viñales e che avrà nelle sue file l’italiano Kevin Sabatucci. Attenzione una volta di più ad Ana Carrasco, convalescente da un importante infortunio riportato l’anno scorso e determinata a lottare per il secondo titolo in carriera dopo quello del 2018. Ma è una categoria dai tanti nomi interessanti, ecco la lista completa.

Foto: Jairo Diaz Reina/worldsbk.com