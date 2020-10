Superbike, Scott Redding: “Ducati, adesso abbiamo un problema”

Scott Redding, vicecampione Superbike, non concorda con la scelta Ducati di licenziare Chaz Davies per puntare su Michael Rinaldi: "I dati sono diversi".

“Houston, abbiamo un problema”. Scott Redding lancia un primo segnale di allarme nei confronti dei vertici Ducati dopo l’addio di Chaz Davies. L’ex campione BSB ha chiuso al secondo posto nel Mondiale Superbike nella stagione di esordio, il prossimo obiettivo è il titolo iridato nel 2021. Ma l’arrivo di Michael Rinaldi non trova il pieno appoggio del vicecampione. Nessun problema personale con il pilota italiano, ma discordanza su dati e idee di sviluppo.

La comparazione delle telemetrie tra Scott Redding e Chaz Davies avevano molti punti in comune durante il 2020. Viceversa, con Rinaldi la situazione è completamente differente. “Non riesco a confrontare i miei dati con Rinaldi“, spiega il britannico a Motorsport-Total.com. “Quando guardo i suoi dati, penso ‘Diamine!’ I suoi dati sono così diversi dai miei. Non possiamo confrontare i dati. La Ducati ora ha un problema“.

Redding contro la scelta Ducati

All’indomani dell’ultima gara Superbike, i piloti del team Aruba.it Ducati sono tornati in pista per un test. Scott Redding ha lavorato su alcune soluzioni che verranno introdotte nella stagione 2021 con risultati apprezzabili. Il pilota inglese ha completato 39 giri ed è stato il più veloce con il tempo di 1’36.581. Michael Rinaldi ha girato per prendere confidenza con la versione 2020 della Ducati Panigale V4 R, completando 29 giri e ottenendo informazioni utili per i prossimi test. La vera novità era però l’assenza di Davies dal box della Rossa. “Loro pensano che io possa vincere il campionato. Penso di poterlo fare l’anno prossimo. Poi hanno Rinaldi, da cui prendono anche qualcosa. Ora devi decidere quale direzione prendere. Se non vai nella mia direzione, allora sono incazzato“.

Secondo Scott Redding l’accoppiata con Chaz Davies era un elemento vincente di cui ora bisognerà fare a meno. “Non sono davvero d’accordo con la decisione, ma hanno fatto quello che pensavano fosse giusto. Mi trovo bene con Michael. Ma l’amicizia con Chaz rende tutto molto più facile… Abbiamo parlato apertamente delle nostre impressioni, di come possiamo migliorare e così via. Non succede spesso nelle squadre“.

Foto: Instagram @reddingpower