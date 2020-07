Superbike, Scott Redding: “A Jerez servono gomme e fisico”

Scott Redding e Chaz Davies chiudono 5° e 6° nelle prove libere di Superbike a Jerez. Il team Aruba.it Racing ottimista in vista delle qualifiche.

La stagione Superbike 2020 riprende il suo cammino dopo averlo interrotto a Phillip Island. Sul palcoscenico rovente di Jerez Scott Redding e Chaz Davies arrivano in ottime condizioni, entrambi nelle prime posizioni nelle FP1 e FP2 e chiudendo rispettivamente 5° e 6° nella classifica combinata del venerdì.

Nella prima sessione di prove Superbike il campione del BSB piazza il quarto crono, mentre al pomeriggio firma il secondo tempo, dopo aver lavorato sul passo gara con risultati soddisfacenti.

Scott Redding centra il suo miglior giro al termine di una virtuale long run con una gomma molto usata. In una giornata di condizioni estreme, soprattutto per le gomme, il bilancio è positivo. “Per questo nel pomeriggio ho cercato di lavorare in questa direzione ed abbiamo ottenuto risultati positivi. Credo che in questo week end sarà molto importante gestire non soltanto le gomme ma anche il nostro fisico – dichiara Scott Redding – perché abbiamo tre gare e saranno tutte particolarmente impegnative“.

Convince anche Chaz Davies in questo inizio di week-end andaluso. Il britannico ha lavorato sulla distanza di gara, mettendo a frutto quanto provato negli ultimi due test a Misano. “La moto ha lavorato molto bene ed il feeling è estremamente positivo. L’obiettivo di questo week end? Voglio lottare per il podio in ogni gara. Il passo gara è buono anche se in gara poi è sempre un’altra storia. Domani mattina nelle FP3 continueremo a lavorare per migliorare ancora di più il feeling per arrivare nelle migliori condizioni all’appuntamento con la qualifica”.