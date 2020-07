Annullati i round Superbike a Donington, Assen e Losail, inizialmente solo rimandati. "Impossibile confermarli" ha dichiarato Lavilla.

Ci sono nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il calendario 2020 del Mondiale Superbike. Cancellati definitivamente tre round: parliamo di quelli a Donington Park, TT Assen e Losail, tutti inizialmente posticipati. Per la prima volta le derivate di serie non correranno nel Regno Unito, mentre si interrompe la lunga serie dei Paesi Bassi, ininterrottamente in calendario dal 1992. Misure a cui ci si è visti costretti a causa della pandemia da coronavirus, che continua a condizionare l’andamento di ogni campionato.

“Sono dispiaciuto di annunciare la cancellazione di ben tre round” ha dichiarato Gregorio Lavilla. “Abbiamo valutato attentamente ogni possibile soluzione per mantenerli in calendario, ma non abbiamo potuto. La maggior parte degli eventi previsti però rimarrà come programmata, ma stiamo già lavorando anche per il calendario Superbike 2021. Ringraziamo tutte le persone coinvolte per gli sforzi compiuti in questo periodo, così così come i fan che attendono pazientemente la ripartenza.”

Il calendario 2020 attuale

1-2 agosto Jerez (Spagna)

8-9 agosto Portimão (Portogallo)

29-30 agosto Motorland Aragón (Spagna)

5-6 settembre Motorland Aragón (Spagna)

19-20 settembre Montmeló (Spagna)

3-4 ottobre Magny Cours (Francia)