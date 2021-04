Superbike: Razgatlioglu, continua la quarantena. Sabato il prossimo test

Toprak Razgatlioglu continua il periodo di isolamento per positività al Covid. Si attende il test di sabato, il team spera per Aragón.

Continua il suo periodo di isolamento a Barcellona dopo la positività al Covid-19. La buona notizia è che Toprak Razgatlıoğlu continua a non mostrare alcun sintomo e rimane in attesa del test negativo che gli permetterà di tornare in azione. Il team Pata Yamaha, che non ha riscontrato altre positività, attende il suo pilota, nella speranza di poterlo riavere già per i test Superbike ad Aragón, in programma il 12 ed il 13 aprile. Certo però prima di sabato (quando ci sarà il prossimo importante test PCR) non si possono fare programmi.

“Mi sento bene” ha commentato Toprak Razgatlıoğlu. “Ringrazio tutti per i bei messaggi, oltre alla mia squadra ed a Handan Kilnc per aver fatto sì che fossi comodo. Certo è un po’ noioso” ha scherzato, “Ma sono contento di avere un bel posto in cui stare, in attesa del test negativo. Spero di poter tornare in squadra per il test ad Aragón, ma valuteremo la situazione dopo sabato.”

Lo conferma anche il team principal Paul Denning. “Toprak si sente bene, non ha nessun sintomo” ha sottolineato. “Siamo rimasti in comunicazione ogni giorno, sta mantenendo l’atteggiamento giusto.” Come detto appunto si attende il weekend per capire come muoversi. “In base al test PCR ed un controllo medico generale ci organizzeremo per il test programmato la prossima settimana.”