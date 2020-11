Superbike: Pata e Yamaha, la collaborazione continua anche nel 2021

Pata Snack continuerà ad essere title sponsor di Yamaha WorldSBK Official Team. Una collaborazione di successo che nel 2021 punta su Razgatlioglu e Locatelli.

Si rinnova un sodalizio di successo nel Mondiale Superbike. Estesa per un’altra stagione la collaborazione tra il title sponsor Pata Snack e Yamaha WorldSBK Official Team. Un rinnovo sancito dalla visita alla fabbrica Pata a Castiglione delle Stiviere da parte del confermato Toprak Razgatlıoğlu e dalla new entry Andrea Locatelli, fresco iridato Supersport. Con loro Andrea Dosoli, Manager Yamaha Motor Europe Road Racing, ed il fondatore del marchio Remo Gobbi.

“Pata è ormai parte del Mondiale Superbike assieme a Yamaha” ha sottolineato Dosoli nel corso della visita all’impianto in Lombardia. “Siamo davvero lieti di continuare ancora questa lunga collaborazione di successo. È stato un piacere incontrare Remo, siamo entrambi molto emozionati per quanto riguarda il futuro. Abbiamo entrambi grandi aspettative per quanto riguarda la stagione 2021 in WorldSBK. La loro passione e voglia di collaborare con i giovani piloti si sposa perfettamente con la filosofia Yamaha.”