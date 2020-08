La Superbike chiuderà la stagione 2020 a Estoril. Cancellato l'appuntamento finale a Misano, sostituito appunto da quello sulla pista portoghese.

Il gran finale del Mondiale Superbike 2020 avverrà in Portogallo nel fine settimana del 16-18 ottobre. Si ritorna sul tracciato di Estoril per la prima volta dal 1993, e sarà anche la prima volta che le derivate di serie disputeranno ben due round stagionali nel paese iberico. Un evento deciso per sostituire l’appuntamento a Misano, che non avverrà per questa particolare annata. Ancora da valutare la presenza o meno di pubblico sugli spalti: si vedrà più avanti, in base anche all’evolversi della situazione dovuta all’emergenza sanitaria.

“Un secondo evento portoghese è importante per la crescita del Mondiale Superbike nella penisola iberica, soprattutto in questo paese” ha dichiarato Gregorio Lavilla. “Sarà una sfida in più per tutto il paddock, visto che la maggior parte non ha mai visto questa pista. Sarà un appuntamento spettacolare per WorldSBK, Mondiale Supersport e Supersport 300. Ringraziamo la FIM e tutta l’organizzazione del circuito di Estoril per la cooperazione, unita al desiderio di entrare a far parte del calendario 2020.”