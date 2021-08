Mondiale Superbike alla scoperta di Navarra, chi emergerà? Tutti gli orari TV dell'evento, in diretta su Sky Sport MotoGP e TV8.

Fine settimana Superbike con una grande novità, ovvero il tracciato ospitante. Sarà la prima volta infatti sul circuito di Navarra, della lunghezza di appena 3.933 metri, situato nelle vicinanze della piccola città di Los Arcos, nel nord della Spagna. Un primo assaggio c’è stato con un test svolto nelle scorse settimane, ma un round mondiale è sempre un altro discorso. Chi riuscirà ad adattarsi al meglio? Il campionissimo in carica Jonathan Rea deve rifarsi da un doppio incidente a Most, che ha permesso a Toprak Razgatlioglu di mangiargli tutto il vantaggio, portandosi a -3. Come andranno poi le Ducati, le Honda e le BMW? Senza dimenticare i ragazzi dei team indipendenti… E ricordiamo che c’è anche Suzuki, di ritorno in WorldSBK per una wild card con Naomichi Uramoto, attivo nella Superbike spagnola. Un nuovo circuito riserva sempre sorprese, in breve tempo avremo tutte le risposte. A seguire tutti gli orari TV dell’evento.

Highlights su Corsedimoto

Finalmente la Superbike vivrà un fine settimana senza dover fare i conti con la concomitanza della MotoGP, per cui la programmazione SKY torna sull’abituale canale Sky MotoGP HD. Le due gare lunghe verranno trasmesse in chiaro anche su TV8. Le highlights saranno disponibili su Corsedimoto per tutti, ovvero senza alcuna registrazione né pagamento.

La programmazione TV

Venerdì 20 agosto 2021

10:30-11:15 WorldSBK Prove 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

11:25-12.10 WorldSSP Prove 1

15:00-15:45 WorldSBK Prove 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

16:00-16:45 WorldSSP Prove 2

Sabato 21 agosto 2021

9:00-9:30 WorldSBK Prove 3

10:25-10:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

11:10-11:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

Domenica 22 agosto 2021

9:00-9:15 WorldSBK Warm Up

9:25-9:40 WorldSSP Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

