MV Agusta Motor risponde alle accuse di Randy Krummenacher. "Nessun segnale prima, azioni legali per tutelare reputazione del marchio." Il comunicato completo.

MV Agusta Motor risponde alle accuse di Randy Krummenacher. Il pilota svizzero non è andato per il sottile, emettendo nella giornata di venerdì un comunicato in cui parlava di inadempienze tecniche, irregolarità, oltre a voler tutelare la sua incolumità. Chiedendo infine lo scioglimento immediato del contratto (e strizza l’occhio a Ducati Barni, anche se per ora è tutto fermo). Una mossa che ha preso in contropiede la marca varesina: in un comunicato ricordano il bel risultato all’esordio stagionale ed il buon rapporto col pilota fino a questo momento. Nonché il diritto e l’intenzione di intraprendere le azioni legali necessarie per tutelare la propria immagine.

IL COMUNICATO INTEGRALE

MV Agusta Motor S.p.A. era totalmente all’oscuro dell’intenzione del pilota Randy Krummenacher di rompere il suo contratto con la MVRC S.r.l.. Questo dopo aver preso parte ad una sola gara del campionato mondiale Supersport 2020.

Questa decisione coglie MV Agusta Motor S.p.A. totalmente di sorpresa, avendola appresa dai mezzi d’informazione. L’azienda tiene a precisare che MVRC S.r.l. è una società totalmente indipendente, la quale partecipa al campionato mondiale Supersport come team privato esterno. Una simile mossa, apparentemente decisa all’improvviso, era del tutto inaspettata. L’azienda non aveva ricevuto alcun segnale di possibili divergenze, né da parte di Krummenacher né da parte del team.

MV Agusta era totalmente soddisfatta delle prestazioni e della competitività della F3 Supersport, a seguito dei risultati molto incoraggianti della prima gara del campionato mondiale Supersport 2020 svoltasi a Phillip Island. Partenza in prima fila di Kummenacher e il podio finale per Raffaele de Rosa, giunto secondo. Dal suo esordio la F3 Supersport ha collezionato per MV Agusta diversi titoli di vice-campione del mondo, oltre a numerose vittorie e podi.

Non avendo MV Agusta Motor S.p.A. alcuna relazione contrattuale diretta con il rider, avvierà una approfondita indagine sull’accaduto. Si riserva sin da ora ogni diritto di intraprendere le necessarie azioni legali atte a tutelare l’immagine del proprio marchio e la sua reputazione.