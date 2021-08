Superbike: Lucas Mahias assente a Most, si punta al rientro a Navarra

Lucas Mahias non disputerà il round Superbike in Repubblica Ceca. Continua il recupero allo scafoide sinistro lesionato nell'incidente ad Assen.

Il team Kawasaki Puccetti Racing senza il suo pilota Superbike a Most. Lucas Mahias infatti non sarà al via della tappa in Repubblica Ceca a causa dell’infortunio riportato in Gara 1 ad Assen. L’iridato Supersport 2017 è stato operato esattamente una settimana fa per sistemare lo scafoide del polso sinistro ed è nel pieno del percorso riabilitativo. L’obiettivo è tornare in azione in occasione dell’evento previsto dal 20 al 22 agosto sul tracciato di Navarra, un’altra novità di questo campionato 2021.

Quest’anno Lucas Mahias è tornato a competere nella classe regina delle derivate di serie dal 2016. Stavolta però è una promozione a tempo pieno, visto che in quella stagione ha disputato solo due round e come sostituto di un pilota infortunato. Il suo miglior piazzamento finora è stato il nono posto messo a referto in Gara 1 a Donington Park. Un inizio di stagione Superbike regolare per il pilota originario di Mont-de-Marsan, sempre in zona punti fino all’incidente al TT Circuit Assen che l’ha messo KO a livello fisico.

