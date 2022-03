Superbike, l’iridato Moto2 Tito Rabat riparte dal campionato spagnolo

La sua presenza su un palcoscenico di livello internazionale per il momento si interrompe. Tito Rabat riparte da un campionato nazionale, ovvero dalla Superbike spagnola, e lo farà con il Team Honda Laglisse. Attraverso i suoi canali social la stessa squadra ha ufficializzato l’ultimo tassello della sua formazione per questa stagione. Rabat, ricordiamo campione Moto2 2014, affiancherà i già annunciati Eric Granado, Maximilian Scheib e Javier Artime.

Un passo indietro per lo spagnolo, che può rivelarsi un’occasione per ritrovare il se stesso pilota. Qualcosa che ha perso con quel pauroso incidente occorsogli durante le libere del GP MotoGP di Silverstone 2018, evento solo in seguito cancellato per troppa acqua in pista. Un gravissimo infortunio ed una lunga riabilitazione, una volta ripartito poi ha fatto sempre più fatica. L’anno scorso il passaggio (forzato) alla Superbike, ma l’idillio con Barni Racing è durato davvero poco.

Disputa in seguito qualche altra corsa da sostituto ma con Kawasaki, chiudendo così una difficile stagione 2021. Ed al momento non lo rivedremo a livello mondiale, visto che nella entry list il suo nome non è comparso. Tito Rabat deve ripartire quindi dalle derivate di serie ma a livello nazionale, sfruttando la sua esperienza per ritornare sempre più protagonista nelle due ruote.

Foto: Team Laglisse