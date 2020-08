Superbike, il round di Portimão in TV: diretta Sky Sport e orari TV8

Il Mondiale Superbike in azione questo weekend in Portogallo. Ecco la programmazione completa, con le dirette Sky Sport MotoGP e TV8.

Chiusa la ripartenza a Jerez, ecco che ci si sposta a Portimão. Il Mondiale Superbike sarà nuovamente in azione il prossimo fine settimana, ma stavolta sul circuito portoghese. Terzo round della classe regina, che riparte dai trionfi di Scott Redding, stesso discorso per la Supersport che ha in Andrea Locatelli il suo attuale dominatore. Seconda tappa del 2020 invece per la Supersport 300, con Tom Booth-Amos al comando della classifica. La diretta sarà garantita da Sky Sport MotoGP, mentre su TV8 saranno trasmesse le tre gare Superbike. Ecco tutti gli orari.

La programmazione Sky Sport MotoGP

Venerdì 7 agosto

10.00-10.30 Supersport 300 Prove libere 1A

10.45-11.15, Supersport 300, Prove libere 1B

11.30-12.20 Diretta Superbike Prove libere 1

12.30-13.15 Supersport Prove libere 1

14.30-15.00 Supersport 300 Prove libere 2A

15.15-15.45 Supersport 300 Prove libere 2B

16.00-16.45 Diretta Superbike Prove libere 2

17.00-17.45 Diretta Supersport Prove libere 2

Sabato 8 agosto

10.00-10.20 Superbike Prove libere 3

10.30-10.50 Supersport Prove libere 3

11.00-11.15 Supersport 300 Prove libere 3A

11.25-11.40 Supersport 300 Prove libere 3B

12.00-12.25 Diretta Superbike Superpole

12.40-13.05 Diretta Supersport Superpole

13.20-13.40 Diretta Supersport 300 Superpole

14.00 Supersport 300 Last Chance Race

15.00 Diretta Superbike Gara 1

16.15 Diretta Supersport Gara 1

17.10 Diretta Supersport 300 Gara 1

Domenica 9 agosto

10.00-10.15 Superbike Warm up

10.25-10.40 Supersport Warm up

10.50-11.05 Supersport 300 Warm up

12.00 Diretta Superbike Superpole Race

13.30 Diretta Supersport Gara 2

15.00 Diretta Superbike Gara 2

16.15 Diretta Supersport 300 Gara 2

La programmazione di TV8

Sabato 8 agosto

ore 15.00 Diretta Superbike Gara 1

Domenica 9 agosto

ore 13.45 Differita Superbike Superpole Race

ore 15.00 Diretta Superbike Gara 2