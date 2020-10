Michael Rinaldi promosso in Aruba Ducati nel 2021, ereditando la sella di Chaz Davies. Il pilota italiano ha voluto mandare un messaggio di supporto al collega.

Nella giornata di ieri è stata ufficializzata la promozione di Michael Rinaldi in Aruba Ducati per la stagione Superbike 2021. Un passo che lascia Chaz Davies a piedi per la prossima stagione. Una mossa che il pilota ha cercato di sdrammatizzare (“Qualcuno ha il numero di Dovi? Ho sentito che ha bisogno di qualcuno per bagnare il suo tracciato MX l’anno prossimo…”), ma che non ha preso troppo bene. Con l’annuncio poi della conferma di Haslam in HRC, ora si fa dura trovare una sistemazione ‘di rilievo’ per il 2021. Il suo futuro sostituto intanto gli ha riservato qualche bella parola.