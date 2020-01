Superbike, ecco l’entry list per la stagione 2020

Pubblicata la lista dei piloti che prenderanno parte al Mondiale Superbike 2020. Ecco tutti i nomi finora confermati per la nuova stagione.

Alla vigilia dei primi test per il Mondiale Superbike, ecco pubblicata la lista completa dei piloti che prenderanno parte alla stagione 2020. Una entry list ancora incompleta, visto che manca qualche nome da ufficializzare, ma nel complesso abbiamo un quadro abbastanza chiaro di chi vedremo.

Jonathan Rea confermatissimo in KRT e pronto a confermarsi il re di questo campionato. Accanto a lui approda Alex Lowes, in arrivo dal team ufficiale Yamaha e con una grande occasione in tasca. Ducati Aruba al via con Chaz Davies ed il campione BSB in carica Scott Redding, PATA Yamaha pronto a prendersi protagonista con Michael van der Mark e l’astro nascente Toprak Ragatlioglu. Attenzione anche ad Alvaro Bautista, che riparte per la sua seconda stagione Superbike con Honda.

Per l’Italia, Michael Rinaldi al via con GoEleven, esordio nella categoria maggiore per il vice-campione Supersport Federico Caricasulo. Manca Lorenzo Savadori, lasciato a piedi dal team Pedercini, che schiererà un solo pilota, ancora da designare. Moriwaki sarà al via quest’anno con due alfieri: attualmente è in lista ne compare solo uno, il secondo nome invece è ancora da confermare.

ENTRY LIST 2020