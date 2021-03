Superbike: Barni Racing, ecco la Ducati ‘rossonera’ di Tito Rabat

Barni Racing si presenta alla vigilia dei test Superbike. Ecco la colorazione della Ducati Panigale V4 R che guiderà Tito Rabat.

C’è tanta attesa per la nuova stagione Superbike, anche se per il via ufficiale bisognerà aspettare maggio. Intanto è tempo di presentazioni. Alla vigilia dei test ufficiali, Barni Racing Team mostra la livrea della Ducati Panigale V4 R che guiderà quest’anno il suo nuovo pilota, Tito Rabat. Una bella livrea dal colore rosso intervallato dal nero, una linea molto interessante ed aggressiva.

“Molti di voi ci hanno scritto che la livrea nera dei test era bellissima, così abbiamo deciso di vestirci di nero per tutta la stagione!” Così Barni Racing ufficializza via social la nuova colorazione per il Mondiale Superbike 2021. Dopo un’annata complicata, c’è voglia di ripartire con rinnovata energia e l’intenzione di essere decisamente più protagonisti. Non è certo meno carico Tito Rabat, che dopo qualche anno complesso in MotoGP vuole rilanciarsi nella classe regina delle derivate di serie.

Il calendario Superbike provvisorio