Superbike Assen, Toprak alla prima da leader: gli orari Sky Sport e TV8

La Superbike torna ad Assen con Toprak Razgatlioglu leader iridato e Jonathan Rea a -2. Ma sono tanti gli attesi protagonisti... La programmazione Sky Sport e TV8.

Ci avviciniamo ad un nuovo fine settimana di gare per il Mondiale Superbike. Lo scenario stavolta è il mitico TT Circuit Assen, la Cattedrale delle due ruote, che ospiterà il quinto round della stagione 2021. Un ritorno in calendario dopo aver saltato l’appuntamento nel 2020 a causa della pandemia, per la prima volta dal 1992, da quando cioè è diventato un appuntamento stabile per il WorldSBK. Sarà anche il primo evento con un lanciatissimo Toprak Razgatlioglu leader iridato, nonché determinato a continuare lo splendido inizio di stagione. A -2 c’è il campione Jonathan Rea, pronto a rifarsi dell’errore a Donington su un circuito a lui decisamente congeniale. Sarà l’occasione anche per un passo avanti da BMW, reduce dal primo podio e con Michael van der Mark che gioca in casa? Come andranno poi Ducati e Honda? Occhio anche agli indipendenti come Gerloff, Davies… Pochi giorni ed avremo le prime risposte.

Le highlights su Corsedimoto

Il round di Assen sarà trasmesso integralmente da Sky Sport MotoGP HD, per abbonati. Le tre gare saranno visibili in diretta anche su TV8. Sul nostro sito offriremo (gratis), come di consueto, le highlights delle gare e dei momenti più spettacolari del weekend. Qui di seguito il programma in pista e gli orari dei collegamenti TV. La diretta su Sky è accessibile anche on line (sempre per abbonati) via NowTV.

La programmazione TV

Venerdì 23 luglio 2021

9:45-10.15 WorldSSP300 Prove 1

10:30-11:15 WorldSBK Prove 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

11:25-12.10 WorldSSP Prove 1

14:15-14:45 WorldSSP300 Prove 2

15:00-15:45 WorldSBK Prove 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

16:00-16:45 WorldSSP Prove 2

Sabato 24 luglio 2021

9:00-9:30 WorldSBK Prove 3

9:45-10:05 WorldSSP300 Superpole

10:25-10:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

11:10-12:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

12:45 WorldSSP300 Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

Domenica 25 luglio 2021

9:00-9:15 WorldSBK Warm Up

9:25-9:40 WorldSSP Warm Up

9:50-10:05 WorldSSP300 Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

Foto: Yamaha Racing