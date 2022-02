Superbike, Alvaro Bautista avverte Ducati: “Sarà più difficile di tre anni fa”

Alvaro Bautista pronto per la sua quarta stagione Superbike. Il 2022 si preannuncia difficile: nella corsa al titolo non ci sono solo Razgatlioglu e Rea.

Bautista e l’esperienza con HRC

Dopo nove stagioni in MotoGP Alvaro Bautista nel 2019 ha intrapreso la nuova avventura in Superbike. Un anno con Ducati, due con Honda, correrà la sua quarta stagione nuovamente con la Panigale V4R. Un ritorno che lo proietta, almeno sulla carta, tra i favoriti per il titolo mondiale. C’è da fare i conti con un inossidabile Jonathan Rea, deciso a riprendersi il trono iridato, e con Toprak Razgatlioglu, veloce e costante come nessuno.

All’indomani dell’ultimo week-end 2021 in Indonesia ha tenuto il suo primo test con Ducati. L’8-9 febbraio salirà per la seconda volta sulla nuova Rossa del team Aruba.it Racing, a distanza di oltre due mesi. Nella pausa invernale ha trascorso il tempo con la famiglia e si è concentrato sulla preparazione fisica. Ritorna nel team di Borgo Panigale dopo un’esperienza opaca con Honda, ma che gli è servita per maturare esperienza con le gomme Pirelli. E non solo. “Mi ha aiutato a crescere come pilota, a capire di più la categoria, a cercare il dettaglio per migliorare“.

La scelta di Ducati

Un progetto ancora giovane quello di HRC, ma il 37enne Alvaro Bautista non ha più tempo per attendere. Potrebbe essere il suo ultimo biennio nel Mondiale prima dell’addio. Non è casuale la scelta Ducati: “Con loro ho bei ricordi sia in MotoGP che in Superbike“, ammette in un’intervista ad Anna Porto su Motosan. “E’ come la mia famiglia, questa è una moto su cui mi sono divertito in passato e spero di potermi divertire in futuro“. Nel test dello scorso novembre a Jerez ha trovato una Panigale V4R sostanzialmente uguale, ma più matura. “Hanno fatto un ottimo lavoro in questi due anni che sono stato via e mi sono ritrovato con una moto ancora più competitiva“.

Sfida aperta per il Mondiale

Non vuole fare pronostici, ma il pilota spagnolo sa che tutti si attendono grandi risultati. “Sinceramente mi sento pronto fisicamente e mentalmente. Cercheremo di lottare per le prime posizioni e se ci riusciremo proveremo a vincere il campionato“. Contro Razgatlioglu e Rea non è facile per nessuno, ma i potenziali contendenti, secondo Alvaro Bautista, sono diversi: Redding, Locatelli, Rinaldi… “Penso che sarà più difficile di tre anni fa quando ero in Ducati, perché ci sono più avversari di altissimo livello“.