Superbike: All’asta la ‘Piro’ Replica R1, omaggio a Fabrizio Pirovano

Nel corso del round Superbike a Estoril è stata svelata la 'Piro' Replica R1, realizzata per omaggiare Fabrizio Pirovano. La moto è all'asta per beneficenza.

Nel corso dell’ultimo evento Superbike 2020 a Estoril, Yamaha ha svelato una moto speciale. Parliamo della ‘Piro’ Replica R1, realizzata in omaggio a Fabrizio Pirovano, spentosi a soli 56 anni dopo una dura battaglia con un male incurabile. Cinque volte campione italiano e due volte vice-campione del mondo delle derivate di serie, proprio sulla pista portoghese aveva ottenuto la sua ultima vittoria WorldSBK, nel 1993. Questa moto speciale in seguito è stata messa all’asta ed il ricavato verrà donato in beneficenza.

Nel corso del round a Estoril la ‘Piro’ Replica R1 è stata portata in pista dall’ex pilota Alessandro Gramigni, che ha realizzato un giro celebrativo. Presente anche la moglie Silvia assieme alle figlie Michela e Francesca, che hanno preso parte alla breve cerimonia commemorativa come ospiti Yamaha. “Fabrizio è stato un pilota ed una persona che ha lasciato un segno indelebile e momenti indimenticabili nel Mondiale Superbike” aveva detto di lui Andrea Dosoli nel corso dell’evento.

Di qui la decisione di omaggiarlo in questo modo speciale. La moto si basa su una 2020-spec Yamaha R1, con la livrea dei colori bianco, rosa e blu. Vale a dire gli stessi della famosa Yamaha YZF 750 SP numero #5 di Fabrizio Pirovano. Come detto, questo pezzo unico è stato messo all’asta, che si chiuderà alle ore 12:00 di domenica 1 novembre. I fondi raccolti in questa occasione verranno donati alla Fondazione Oncologia Niguarda Onlus, supportata dalla famiglia Pirovano, che si occupa della ricerca contro il cancro. Qui il link all’asta su eBay.

