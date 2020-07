Superbike a Jerez, la diretta Sky Sport MotoGP e gli orari TV8

Il Mondiale Superbike, con WorldSSP ed esordio Supersport 300, ricomincia da Jerez. Tutti gli orari del fine settimana su Sky Sport MotoGP e TV8.

Ormai ci siamo, il Mondiale Superbike torna in azione dopo la lunga pausa forzata. Si corre a Jerez de la Frontera, teatro della ripartenza del campionato delle derivate di serie: uomini da battere Alex Lowes (WorldSBK) e Andrea Locatelli (Supersport), esordio stagionale per la Supersport 300. Tutti gli orari del fine settimana, diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky), mentre su TV8 verranno trasmesse in diretta solo Gara 1 e Gara 2 SBK.

LA PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP

Venerdi 31 luglio

9.00-9.30 Supersport 300 Prove libere 1A

9.45-10.15 Supersport 300 Prove libere 1B

10.30-11.20 Superbike Prove libere 1

11.30-12.15 Supersport Prove libere 1

13.30-14.00 Supersport 300 Prove libere 2A

14.15-14.45 Supersport 300 Prove libere 2B

15.00-15.45 Superbike Prove libere 2

16.00-16.45 Supersport Prove libere 2

Sabato 1 agosto

9.00-9.20 Superbike Prove libere 3

9.30-9.50 Supersport Prove libere 3

10.00-10.15 Supersport 300 Prove libere 3A

10.25-10.40 Supersport 300 Prove libere 3B

11.00-11.25 Superbike Superpole

11.40-12.05 Supersport Superpole

12.20-12.40 Supersport 300 Superpole

13.00 Supersport 300 Last Chance Race

14.00 Superbike Gara 1

15.15 Supersport Gara 1

16.30 Supersport 300 Gara 1

Domenica 2 agosto

9.00-9.15 Superbike, Warm up

9.25-9.40 Supersport Warm up

9.50-10.05 Supersport 300 Warm up

11.00 Superbike Superpole Race

12.30 Supersport Gara 2

14.00 Superbike Gara 2

15.15 Supersport 300 Gara 2

LA PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 1 agosto

14.00 Diretta Superbike Gara 1

Domenica 2 agosto

13.00 Differita Superbike Superpole Race

14.00 Diretta Superbike Gara 2