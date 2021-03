Superbike 2021: GRT Yamaha, ecco i colori di Gerloff e Nozane

Scatta ufficialmente il Mondiale Superbike 2021 anche per GRT Yamaha. Ecco i colori delle moto dei suoi assi, Garrett Gerloff e Kohta Nozane.

A ridosso dei test ufficiali Superbike a Barcellona (31 marzo-1 aprile), GRT Yamaha si presenta per la nuova stagione. Garret Gerloff la conferma della squadra, Kohta Nozane la new entry (da campione MFJ All-Japan Road Race JSB1000 in carica). Due piloti davvero interessanti, che la casa dei tre diapason si tiene stretti e nei quali ripone speranze per un campionato da protagonisti. In attesa di fare sul serio, svelate nella giornata odierna le loro ‘armi’, le Yamaha R1 2021-spec.





































La presentazione è avvenuta nella città catalana, pronti per i test. “Siamo lieti di svelare le nostre livree per la stagione 2021” ha dichiarato il team manager Filippo Conti. “Chiaramente abbiamo grandi aspirazioni per questa nuova stagione. Arriviamo da un 2020 molto positivo, con Garrett Gerloff più volte sul podio ed in varie occasioni in lotta per la vittoria. Kohta Nozane poi si sta adattando bene alla squadra e sta migliorando ad ogni uscita. Non vediamo l’ora di cominciare.”

Il calendario Superbike provvisorio