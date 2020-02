Superbike 2020, si parte! Gli orari Sky e TV8 del round in Australia

Questo fine settimana scatta la stagione 2020 del Mondiale Superbike. Tutti gli orari del round in Australia, su Sky Sport MotoGP e TV8.

Manca davvero pochissimo e poi la stagione 2020 del Mondiale Superbike scatterà ufficialmente. Si sono appena conclusi i test, ma dal 28 febbraio al 1° marzo le derivate di serie saranno nuovamente in pista. Siamo a Phillip Island, un appuntamento inaugurale notturno per il pubblico europeo. Diretta del primo round del 2020 garantita da Sky Sport MotoGP, un mix di dirette e differite invece su TV8. Ecco tutti gli orari.

LA PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 28 febbraio (senza diretta TV)

00:30 SBK Prove Libere 1

01:30 Supersport Prove Libere 1

05:00 SBK Prove Libere 2

06:00 Supersport Prove Libere 2

Sabato 29 febbraio

00:00 SBK Prove Libere 3 (no diretta TV)

00:35 Supersport Prove Libere 3 (no diretta TV)

02:15 SBK, diretta Superpole

02:55 Supersport, diretta Superpole

05:00 SBK, diretta Gara 1

23:30 SBK Warm Up (no diretta TV)

23:55 Supersport Warm Up (no diretta TV)

Domenica 1 marzo

01:50 SBK, diretta Superpole Race

03:15 Supersport, diretta Gara

05:00 SBK, diretta Gara 2

LA SUPERBIKE SU TV8

Sabato 29 febbraio

05:00 SBK, diretta Gara 1

14:00 SBK, differita Gara 1

Domenica 1 marzo

04:00 SBK, differita Superpole Race

05:00 SBK, diretta Gara 2

13:00 SBK, differita Superpole Race

14:00 SBK, differita Gara 2