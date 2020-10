Lucas Mahias-Kawasaki Puccetti, la storia continua… Ma in Superbike

Lucas Mahias approda in WorldSBK nel 2021. Arriva la 'promozione' con il team Kawasaki Puccetti, che gli riserva grande fiducia. Prenderà il posto di Xavi Forés.

Lucas Mahias ed il team di Manuel Puccetti continuano il loro sodalizio. L’unica cosa che cambierà sarà la categoria: il pilota francese infatti viene promosso all’interno della squadra, passando dalla Supersport alla Superbike. L’anno prossimo quindi lo vedremo al via nella classe regina delle derivate di serie, sempre vestendo i colori Kawasaki Puccetti Racing. Ufficializzata la fine del rapporto con Xavi Fores a fine anno, ecco l’occasione per il campione WorldSSP 2017, che ha già avuto un assaggio di categoria. Per la precisione nel 2016 ad Assen, chiudendo le due gare con un 10° ed un 13° posto.

“Sono davvero emozionato di passare in WorldSBK” ha dichiarato Lucas Mahias. “È sempre stato il mio obiettivo, è fantastico riuscirci con Kawasaki e Puccetti. In passato ho disputato due gare Superbike, oltre ad aver guidato la 1000 sia in Superstock che in World Endurance. La ZX-10RR è una moto davvero competitiva e potente, non vedo l’ora di provarla. Avevo due obiettivi nella mia carriera: vincere il titolo Supersport ed in seguito anche in Superbike. Raggiunto il primo, ora darò il massimo per conquistare anche il secondo, conscio del fatto che è un campionato davvero difficile.”

“Supportare i nostri piloti dalla Stock o Supersport fino alle classi maggiori è parte del nostro DNA” ha sottolineato Manuel Puccetti. “L’abbiamo fatto in precedenza con Franco Morbidelli, Michael Ruben Rinaldi, Randy Krummenacher e Toprak Razgatlioglu. Sono convinto che Mahias sia un vero talento, un pilota solido e sempre molto motivato. Correre in Superbike è sempre stato il suo sogno e sono sicuro che darà il massimo anche questa volta. Da parte nostra faremo di tutti per permettergli un veloce adattamento a moto e categoria, senza mettergli pressione.”