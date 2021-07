“DRE Champs Day”, in pista a Misano con i piloti Ducati Superbike

Misano ospiterà il "DRE Champs Day", una giornata speciale per gli appassionati Ducati. Con ospiti di lusso: Redding, Rinaldi, Bassani, Rabat e Pirro. Ecco di cosa si tratta.

Si preannuncia un’esperienza da sogno per gli appassionati della mitica Rossa di Borgo Panigale. Venerdì luglio infatti il Misano World Circuit ospiterà una giornata speciale, chiamata “DRE Champs Day”, con degli ospiti davvero di lusso per tutti i presenti. Stiamo parlando nientemeno che dei piloti Ducati del Mondiale Superbike: Scott Redding e Michael Rinaldi (Aruba.it Racing Team), Axel Bassani (Motocorsa Racing Team) e Tito Rabat (Barni Racing Team), più il collaudatore ufficiale Michele Pirro. Tutti a disposizione dei partecipanti, oltre ad allenarsi per l’evento in programma ad Assen.

Un’occasione unica quindi per farsi spiegare i segreti del tracciato da piloti di fama internazionale. Oltre ad assistere all’intervento di Giovanni Crupi, ingegnere di pista di Redding, che racconterà la preparazione al weekend di gara e il lavoro sul setting della moto numero #45. Ma si potrà partecipare anche al briefing tenuto dal direttore tecnico della DRE Racetrack Academy Dario Marchetti. Il programma pratico? Si tratta di un pacchetto che prevede tre sessioni di guida in sella alla Panigale V2 o alla Panigale V4 S con gli esperti istruttori del DRE [Ducati Racing Academy] che faranno da apripista.

Ma c’è anche una formula pensata per i giovani piloti dai 18 ai 24 anni minuti di patente A2. Il “DRE Rookie Essentials” prevede didattica ad esercizi pratici svolti sul tracciato di Misano: le moto a loro disposizione sono il nuovo Monster, la SuperSport 950 e le “800” della famiglia Scrambler. Chiunque poi potrà effettuare un test ride (su prenotazione) in sella ad una Multistrada V4 S, sotto l’occhio attento di un team di professionisti. Infine, gli appassionati di e-bike potranno invece provare le Mountain Bike elettriche Ducati powered by Thok, TK-01 RR e Mig-S , in un tour organizzato.

Come prenotarsi? Le iscrizioni sono già aperte, basta andare sul sito Ducati.com (qui il link) per avere tutte le informazioni. Per le sessioni di test ride o per provare le e-bike Ducati invece sarà necessario inviare una mail a experience@ducati.com.