Dopo le prime tappe di Aragon e Assen il campionato del mondo di SBK fa una pausa e Michael Rinaldi ne approfitta per fare un salto nel paddock MotoGP a Jerez. Il pilota del team Ducati ha raccolto tre quarti posti nel week-end spagnolo, un ritiro-8°-7° posto nel fine settimana olandese, raccogliendo un totale di 43 punti che lo piazzano 6° in classifica. Se il passo dei tre big Rea, Bautista e Razgatlioglu sembra ancora lontano, l’alfiere romagnolo sa che dovrà vedersela con Andrea Locatelli e Iker Lecuona prima di poter puntare al podio.

Rinaldi tra SBK e MotoGP

Sarà un anno di esami per Michael Rinaldi che deve guadagnarsi la fiducia della Casa di Borgo Panigale e mettere nero su bianco in vista del prossimo biennio nel Mondiale SBK. Prossimo appuntamento all’Estoril il 22 maggio, in attesa si alterna fra allenamenti in pista e palestra, oltre ad assaporare da vicino l’adrenalina della MotoGP in questo GP di Jerez, dove si dice impressionato da due grandi protagonisti: Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo, anche se poi scherza: “In verità mi hanno stupito Guido Meda e Mauro Sanchini con la V4…“.

Michael Ruben Rinaldi fa un primo bilancio stagionale anche se è troppo presto per stilare un’analisi precisa di questo campionato SBK: “Stiamo andando abbastanza bene per quanto riguarda la velocità, siamo sulla strada giusta, anche perché ho un compagno di squadra come Alvaro Bautista che va molto forte. Dobbiamo essere due Rosse là davanti“. A Jerez è ospite nel box Ducati, ma non manca qualche visita in Yamaha da Andrea Dovizioso, in evidente affanno con la sua YZR-M1. “Mi alterno fra Ducati e Andrea Dovizioso, è un mio grande amico e mi dispiace vederlo in difficoltà, però cerco di tirargli su il morale. E poi c’è Pecco Bagnaia in Ducati che sta facendo davvero paura“.

