SBK, Jonathan Rea: “Rispetto Bautista, mi spinge a migliorare”

Ha dato tutto quello che poteva, ma Jonathan Rea neppure in Indonesia è riuscito a interrompere il digiuno di vittorie che dura da dopo il round di Estoril disputato a maggio. Rimane solamente l’ultimo appuntamento in Australia per provare a spezzare questo tabù.

Al Mandalika International Street Circuit ha faticato più di quanto si aspettasse. Nel 2021 aveva fatto doppietta, quest’anno la situazione è stata diversa. Il nuovo asfalto è stato certamente un fattore condizionante, ma tutti hanno dovuto farci i conti. Da considerare anche il livello alto dei suoi rivali. Comunque le cose sono andate molto meglio oggi rispetto a sabato, quando aveva incassato distacchi pesanti.

In Superpole Race ha fatto una bella battaglia con Toprak Razgatlioglu e non è andato lontano dalla vittoria. In Gara 2 è giunto a 2″8 dal turco e a 1″5 da Alvaro Bautista. Il team Kawasaki ha lavorato bene da una giornata all’altra, anche se non è stato sufficiente per vincere.

Superbike Indonesia, Rea chiude il weekend col sorriso

Queste le considerazioni di Rea al termine del round SBK disputato sull’Isola di Lombok: “Una domenica veramente positiva. Sono soddisfatto, perché siamo riusciti a ridurre il gap e a lottare con Toprak nella Superpole Race. Sono felice di aver chiuso secondo. In Gara 2 ho provato a riprendere i ragazzi davanti, però negli ultimi giri ho faticato a ottenere il massimo dalla mia moto. Ho dovuto chiudere un po’ il gas, la mia fiducia è diminuita, ero al limite. C’è comunque soddisfazione, abbiamo fatto uno step grande rispetto a ieri e mi sono sentito meglio in pista“.

Johnny è arrivato a quota 200 podi con Kawasaki e non può che essere entusiasta per questo risultato impressionante: “È una cosa bella. Sono fiero di essere un pilota Kawasaki. Comunque faccio le mie congratulazioni ad Alvaro e Ducati. Quest’anno sono stati il punto di riferimento e hanno dominato le gare. Questo ci spinge a lavorare per migliorare in inverno. Ora ci concentriamo su Phillip Island e cercheremo di fare un buon lavoro“.

Johnny spera di lottare con Bautista nel 2023

Il sei volte campione del mondo Superbike aveva già capito prima di Mandalika che per lui non c’erano chance di tornare a vincere il titolo: “Onestamente, lo avevo già detto prima. Nelle ultime due-tre gare dipendevo dagli eventuali disastri degli altri piloti. Nella seconda parte della stagione non siamo riusciti a stare davanti. Dobbiamo migliorare, questa è la realtà. Lavoreremo duramente“.

A Rea viene chiesto anche di commentare il trionfo di Bautista in questo campionato 2022: “È incredibile. Ha fatto un anno grandioso ed è stato in controllo con la sua moto. Non sei mai felice quando qualcuno di sconfigge, però lo rispetto e gli faccio i miei complimenti. Noi dobbiamo lavorare per crescere“.

Foto: Kawasaki Racing