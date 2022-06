SBK, Jonathan Rea ammette: “Non potevo nulla contro Bautista”

Sul terreno delle Ducati Jonathan Rea non riesce a conquistare nessuna vittoria: nel round Superbike a Misano ottiene un 2°-3°-4° e vede salire a 36 il distacco dal leader di classifica Alvaro Bautista. A destare qualche riflessione è il gap incassato in Gara-2, quando ha tagliato il traguardo 15″ dopo rispetto allo spagnolo in sella alla Panigale V4R. “Abbiamo ottenuto ciò che era possibile. Sentivo di non poter fare nulla contro Alvaro qui a Misano, correva ad un altro livello. Ma non posso e non voglio lamentarmi“.

Jonathan Rea insegue… come nel 2019

Jonathan Rea spera di poter ribaltare la situazione come avvenne nel 2019, quando riuscì arimontare addirittura 61 punti. Ma stavolta la Ducati sembra davvero avere qualcosa in più e Alvaro Bautista è sicuramente maturato anche come pilota. “Nella Superpole Race all’inizio mi sentivo bene, ma poi quando il ritmo è aumentato non sono riuscito a tenere il passo con Toprak, il suo ritmo era troppo veloce – ammette il nordirlandese della Kawasaki -. Dopo ho duellato con Alvaro e all’inizio andava bene, ma quando ha avuto un giro libero ha preso il largo. Ho la sensazione di aver tirato fuori il massimo dalla moto, ma non è bastato“.

Per la prima volta in questa stagione Rea non sale sul podio e si vede superato anche da Michael Rinaldi in Gara-2. “Non sono partito bene. Alla prima curva ero quarto e poi dietro a Toprak e Alvaro. Ero in prima fila quando hanno combattuto in modo piuttosto aggressivo alla curva 14“, ha aggiunto Jonathan Rea. “In realtà il mio ritmo era abbastanza buono, ho avuto solo un problema in entrata di curva. Il gioco Pirelli con le diverse opzioni non ci ha proprio aiutato qui“.

Foto di Marco Lanfranchi