Supersport Donington: Nicolò Bulega avvicina alla vetta la Ducati

Nulla di nuovo sotto il sole di Donington Park. Dominique Aegerter si conferma il più veloce della 600 Supersport. Nelle libere del venerdì il Campione del Mondo in carica, su Yamaha Ten Kate, ha stabilito il miglior tempo in 1’30.939 precedendo Glenn van Straalen sempre su R6 e Nicolò Bulega, terzo su Ducati Aruba. Turno positivo anche per Caricasulo che ha stabilito il quarto tempo e De Rosa quinto il pomeriggio dopo essere stato il più veloce nel turno del mattino. Lavori in corso per Lorenzo Baldassarri che nel primo turno aveva stabilito comunque il terzo crono.

Nicolò Bulega era al debutto assoluto a Donington, non aveva mai girato su questa pista. Da quando è in Supersport appare rinato, gli anni bui del Motomondiale sembrano un ricordo ormai lontano. Le Yamaha in questo momento hanno ancora qualcosa in più e Aegerter è un pilota in grado di fare la differenza, tuttavia il ventiduenne emiliano-romagnolo sta facendo veramente bene.

Nicolò Bulega, soddisfatto del venerdì?

“Sì, sono contento è stata una giornata positiva. Era la prima volta che giravo a Donington e con la Ducati. Nella FP1 non è che ho avuto problemi tuttavia il feeling non era al cento per cento. Nel pomeriggio invece è andato tutto meglio”.

Stai prendendo sempre più confidenza?

“Nel secondo turno di libere mi sono trovato veramente bene sulla moto. Era importante fare dei progressi, ora ho un buon feeling e spero che si possa fare un bel weekend. Sono felice di questo e voglio continuare su questa strada”.

Prove Libere 1

Prove Libere 2

Foto: Ducati Corse