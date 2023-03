Nicholas Spinelli “Il contatto con Manzi? Nulla di particolare”

Nicholas Spinelli impara in fretta. Il giovane abruzzese è all’esordio assoluto a Mandalika ma nel primo primo di prove libere ha stabilito il secondo tempo a due decimi e mezzo da Niccolò Bulega. Nel secondo turno il team non ha montato la gomma da tempo. In più c’è stato un contatto con Manzi quindi Nicholas Spinelli ha perso terreno ma si è comunque confermato molto veloce. Il podio conquistato al debutto in Australia non è stato assolutamente un caso.

Furia, come viene soprannominato dagli amici, è uno tra i piloti più interessanti del Mondiale Supersport. D’altra parte basta leggere il suo curriculum. A livello giovanile ha vinto due campionati europei, è stato per 3 volte Campione Italiano, per 3 vice-campione italiano e una vice-campione National Trophy. Nel 2022 ha vinto il CIV con una Ducati Panigale. Quest’anno gareggia sulla Yamaha VFT Racing ed ha trovato immediatamente il giusto feeling con la moto.

“Nel primo turno di libere è andata bene anche se c’era molta sabbia in pista – racconta Nicholas Spinelli a Corsedimoto – Non ho fatto molta fatica ad imparare la pista. Nel secondo all’inizio ero ottavo, poi gli altri hanno messo la gomma nuova ma noi no quindi siamo andati un po’ indietro. Se mettevamo quella nuova potevamo entrare nella top 10 ma non importa. L’essenziale è che siamo lì a 8 decimi quindi è buono. Stiamo lavorando bene”.

Il contatto con Stefano Manzi.

“Il contatto con Manzi non me lo aspettavo. Io ero appena uscito dai box e mi sono messo in posizione per farlo passare ma poi quando mi è ha sorpassato è arrivata quasi la staccata, mi ha chiuso un po’, mi ha dato della scia e col vento mi ha portato un po’ avanti. A quel punto c’è stato il contatto però nulla di particolare. E’ andato tutto bene ora sono già concentrato su domani”.

