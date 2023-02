Supersport, Nicolò Bulega ci ha preso gusto: “Il Mondiale? Ci proverò”

La prima vittoria in un campionato mondiale ha sempre un sapore speciale ma questa ancora di più. La vittoria di Niccolò Bulega profuma di storia. Era dal 2005 che Ducati non vinceva in Supersport. Certo, Nicco era il super favorito dopo avere dominato nel pre-campionato, però la gara era ricca di incognite con le condizioni meteo che cambiavano continuamente.

“Sono veramente felice – commenta Niccolò Bulega – Per me è incredibile avere riportato la Ducati alla vittoria in Supersport dopo così tanti anni e nello stesso tempo avere conquistato il mio primo successo in questa categoria. E’ stata una giornata veramente incredibile perché sia in qualifica che in gara non si capiva il meteo: se iniziava a piovere, se smetteva e che gomma sarebbe stato giusto mettere. Alla prima partenza è stata dura perché aveva iniziato a piovere e non avevo assolutamente feeling con la moto”.

Al secondo start invece hai fatto una rimonta straordinaria

“Al seconda ho messo la rain ed è successo esattamente il contrario: mi sono travato benissimo con la moto da subito, raggiunto un feeling eccezionale. Abbiamo fatto la scelta giusta e siamo riusciti a vincere. Il team ha lavorato benissimo e senza una squadra così non ce l’avrei mai fatta”.

I successi non arrivano mai per caso. Ti eri allenato tanto in questi mesi?

“Si, è stato un inverno duro: mi sono allenato tutti i giorni ed ho cercato di fare uno step. Il team stesso si è impegnato tanto in questi mesi. Credo che tutto il lavoro svolto ci abbia ripagato alla grande, già alla prima gara”.

Pensi di lottare per il Titolo Mondiale?

“Sicuramente ci proverò. Ho una moto straordinaria, velocissima e tenteremo di lottare per la vittoria del Mondiale”.

Foto: Aruba Racing