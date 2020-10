Tim Gajser si aggiudica il GP delle Fiandre e allunga nel Mondiale approfittando della giornataccia di Tony Cairoli: adesso lo sloveno ha un GP di margine

Per Tony Cairoli la possibilità di vincere il decimo Mondiale si allontana pericolosamente. Sulla sabbia di Lommel, in Belgio, il 35enne della KTM contava di ridurre lo svantaggio nei confronti di Tim Gajser, capolista iridato con la Honda HRC. Invece le due manche del GP delle Fiandre hanno raccontato una storia diversa. Lo sloveno aveva sprecato l’opportunità nella prima manche, facendosi soffiare il primo posto per una banale scivolata dal francese Gautier Paulin (Yamaha). Ma nella seconda è stato perfetto: dopo una buona partenza ha messo nel mirino Jorge Prado e da lì in avanti non ha più avuto problemi. Con il secondo successo 2020 balza a +48 punti di vantaggio su Tony Cairoli, quando mancano cinque GP alla conclusione della stagione. Sulla sabbia di Lommel si torna in pista mercoledi e anche domenica prossima, un trittico massacrante che può ulteriormente sconbussolare i piani degli asprianti al titolo.

Tony Cairoli in difficoltà

Soltanto tredicesimo in gara 1, causa anche il groviglio cui è rimasto coinvolto in partenza, Tony Cairoli ha limitato i danni nella sfida finale. E’ finito sesto, molto distante dai piloti di vertice: dietro Tim Gajser sono infatti arrivati il sempre positivo Jeremy Seewer (Yamaha), Jorge Prado (KTM) e Gautier Paulin. In classifica generale Cairoli resta secondo, ma è incalzato da Prado e Seewer lontani soltanto undici punti.

La classifica Mondiale dopo 13 GP su 18

1.Gajser (Slo-Honda) punti 488; 2. Cairoli (Ita-KTM) 440; 3. Prado (Spa-KTM) 429; 4. Seewer (Svi-Yamaha) 429; 5. Febvre (Fra-Kawasaki) 383; 6. Coldenhoff (Ola-GasGas) 375; 7. Paulin (Fra-Yamaha) 352; 8. Desalle (Bel-Kawasaki) 312; 9. Herlings (Ola-KTM) 263; 10. Van Horebeek (Bel-Honda) 248.