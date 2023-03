Manuel Puccetti “In Supersport puntiamo al titolo, in Superbike problemi”

Ridere o piangere? Emozioni contrastanti al Team Puccetti Racing. In Supersport la squadra emiliana è tornata ad essere protagonista in tutte le gare. La Kawasaki ZX-6R quest’anno è più brillante del solito e Can Oncu è terzo in classifica mondiale dietro a Nicolò Bulega e Stefano Manzi. In Superbike invece il Team Puccetti non riesce a decollare, costantemente alle prese con problemi tecnici. Tom Sykes è ancora mestamente a quota zero in classifica.

“In Supersport abbiamo fatto il miglior inizio di stagione degli ultimi anni – ricorda il Team Principal Manuel Puccetti a Corsedimoto – Abbiamo conquistato una vittoria, un terzo posto e due prime file. Siamo stati tanto competitivi e ci voleva”.

Can Oncu è in corsa per il titolo in un Mondiale che si prevede più acceso del solito.

“Can Oncu è sicuramente uno tra i candidati per la vittoria del campionato. La moto ha fatto un grosso passo avanti e penso che siamo arrivati ad un ottimo livello. Il nuovo sistema ride by wire ci ha consentito di migliorare notevolmente il nostro pacchetto tecnicamente. Sono molto contento”.

Brilla il sole in Supersport mentre in Superbike c’è ancora la nebbia?

“In Superbike abbiamo avuto problemi di affidabilità. Abbiamo bisogno di un po’ più tempo perché tutti i test invernali sono andati bene ma, sinceramente, nelle gare abbiamo avuto tante problematiche. Vediamo se riusciremo a risolvere”.

Cosa farete in questa lunga pausa?

“Lavoreremo molto al banco motore. Dobbiamo ritrovare l’affidabilità. E’ fondamentale arrivare pronti alle gare europee per consentire a Tom Sykes di esprimersi al meglio”.

