Mackenzie in Supersport con il sogno Superbike: svelata una clausola

Honda nel 2023 tornerà a impegnarsi nel Mondiale Supersport e lo farà attraverso una collaborazione con i team MIE e MS, che si uniranno per questo progetto. I piloti prescelti sono Adam Norrodin e Tarran Mackenzie, entrambi al debutto nella categoria.

Sul 27enne scozzese ricadono le principali aspettative, trattandosi del campione BSB del 2021 ed essendo stato in trattativa per approdare nel Mondiale Superbike. Un anno fa si parlava di un possibile passaggio nel team Go Eleven, mentre di recente il suo nome era stato accostato al team Motoxracing prima della firma con Bradley Ray, ovvero il campione BSB 2022.

Mackenzie ambisce alla SBK: c’è un’opzione con MIE Honda

Mackenzie è reduce da cinque anni trascorsi in sella alla Yamaha R1 e dovrà essere bravo ad adattarsi in fretta alla CBR6000RR. Michael Laverty, manager del pilota, ha detto chiaramente qual è l’obiettivo: “Il piano è fare questo passo nel Mondiale Supersport e poi speriamo di arrivare in Superbike nel 2024. Abbiamo un’opzione con il team MIE per il prossimo anno – ha ammesso a Speedweek – ma dobbiamo vedere quanto sarà competitivo il pacchetto il prossimo anno“.

Il rider britannico spera di riuscire a guadagnarsi il passaggio in SBK per il 2024. Tutto dipenderà dai risultati che conseguirà l’anno prossimo, ovviamente. Ha la possibilità di fare il salto con il team MIE, che nel 2023 avrà la coppia Granado-Syahrin e anche una CBR1000RR-R Fireblade migliore rispetto alle stagioni recenti in virtù di una più stretta collaborazione con HRC.

Mackenzie darà il massimo per essere protagonista in SSP e darà un occhio anche a quanto succede dall’altra parte. Con tanti contratti in scadenza, ci possono essere diverse buone opportunità per il 2024. Ma il posto in griglia dovrà guadagnarselo, altrimenti sarà costretto a rimanere un altro anno nella classe intermedia.