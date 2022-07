Luca Pini racconta: “Gli amici fecero una colletta per farmi correre in Superbike”

Dai trattori alle Superbike. La storia di Luca Pini è un concentrato di passione, amicizia e perseveranza. Luca è nato nel 1967 a Carpi. I suoi genitori lavoravano nel settore agricolo e vedevano il motociclismo come un mondo lontano anni luce. Luca però ha iniziato a gareggiare, ha partecipato anche ad 11 gare del Mondiale Superbike, e corre ancor oggi a 55 anni nel National Trophy. E’ probabilmente il più anziano tra i piloti in gara durante i week-end del CIV e Zerbo, con le sue 50 primavere, appare giovane confronto a lui.

“Ho iniziato a gareggiare molto tardi – racconta Luca Pini a Corsedimoto – quest’anno festeggio i 30 anni di licenza da pilota perché ho cominciato a 25. Ero stato sempre appassionato, fin da ragazzino. Terminata la scuola ho iniziato a lavorare in campagna, sui trattori e così riuscivo a mettere da parte qualche soldo. Prima ho comprato la moto, poi il carrello e il giorno di Pasqua del 1992 sono andato a fare la mia prima gara a Misano, nelle Sport Production”.

Come avevano reagito i tuoi genitori?

“Si erano sentiti offesi. Mio padre è stato molto chiaro mi disse “da me non vedrai mai un soldo per le corse”. E infatti l’unica cosa che mi ha pagato sono state le foto quando arrivano per posta, solo quelle. Io però sono andato avanti ed ho partecipato ai vari trofei conquistando anche dei bei risultati”.

Fino al debutto nel Mondiale Superbike, ad Imola nel 2002. Com’è avvenuto?

“Quell’anno avevo vinto il Trofeo Suzuki ed erano andato bene nel MotoEstate. Una sera ero con i miei amici e loro ridendo e scherzando “dai, vai fare il Mondiale a Imola”. Io gli ho detto che erano matti, non avevo i soldi! Loro hanno organizzato allora una maxi colletta per rimediare i fondi e farmi partecipare a quella gara. Ho noleggiato così una Ducati da Pedercini, una moto privatissima. Era la gara più importante dell’anno, con la sfida Bayliss – Edwards per il titolo e il circuito era strapieno. E’ stata un’emozione pazzesca anche se non ho fatto risultati”.

Sei andato avanti?

“Si, poi ho corso per un grosso concessionario Suzuki. Ho partecipato al CIV salendo diverse volte sul podio ed fatto tante altre wild card nel Mondiale. I miei migliori risultati sono stati la Superpole a Imola 2004 ed il nono posto a Misano quando vinse Chili. Ho raccolto comunque le mie soddisfazioni”.

Hai mai pensato di gareggiare a livello professionistico?

“Il pensiero in realtà c’è stato, la voglia pure, ma sarebbe stata una scelta troppo azzardata, c’erano molte incognite e non me la sono mai sentita anche per motivi legati all’attività di famiglia. Avevo iniziato tardi e non avrei mai potuto sfondare in più non sono mai stato capace a vendermi. I miei sponsor sono sempre stati degli amici che mi davano mano. Tutt’ora faccio pochissimi test per mancanza di budget”.

A 55 anni gareggi ancora nel National Trophy. Fino a quando correrai?

“Non mi sono scelto un campionato facile eh! In questo momento non penso al ritiro anche se quest’anno ci sono state delle cadute e ho qualche acciacco che si fa sentire. Vediamo, io vorrei comunque andare avanti”.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri