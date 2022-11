Luca Bernardi lasciato a piedi ma torna a casa con un’auto nuova

Luca Bernardi resta a piedi ma non del tutto. Ha vinto una splendida auto. Il ventunenne sammarinese ha trionfato nello Hyundai N-Spired Award del Mondiale Superbike 2022. E dire che non ha partecipato alle ultime tre gare stagionali perché il team Barni aveva interrotto anticipatamente il rapporto. Luca ha preceduto di 21 punti Axel Bassani.

La classifica Hyundai N-Spired Award viene determinata dai sorpassi effettuati in Gara 1 e Gara 2 durante tutti i round della stagione. Si assegna un punto per ogni posizione conquistata rispetto allo schieramento di partenza. Luca Bernardi ha sempre fatto delle bellissime rimonte, dei gran sorpassi e si è aggiudicato così la Hyundai i20 N messa in palio dalla casa automobilistica coreana.

Il portacolori della Federmoto di San Marino ritrova il sorriso al termine di una stagione difficilissima, all’esordio assoluto nel WSBK. Luca Bernardi ha pagato lo scotto dell’inesperienza e probabilmente di una condizione fisica non eccezionale a causa infortunio del 2021. Durante l’anno ha fatto fisioterapia, si è allenato al massimo e si è sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico. Stava bene ma forse non era ancora al centodieci per cento.

Luca Bernardi avrebbe preferito partecipare a tutto il Mondiale Superbike, fino all’ultima gara, invece di ritrovarsi a piedi ma vincere un’auto. Però non può che essere felice ed orgoglioso di questo riconoscimento, segno tangibile della sua forza di volontà, del suo coraggio e impegno nel cercare di risalire la china. Il team Barni, nel frattempo, al suo posto ha fatto correre Xavi Fores. Ma nonostante l’esperienza dello spagnolo (37 anni) i risultati sono stati, più o meno, quelli del predecessore.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri