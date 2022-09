Lorenzo Baldassarri la prende con filosofia “E’ stato un bel week-end”

Lorenzo Baldassarri è sereno. Dopo la gara del sabato si era portato ad appena cinque punti da Dominique Aegerter e domenica stava per annullare totalmente il distacco. In caso di vittoria avrebbe agganciato, infatti, il pilota svizzero in testa alla classifica. L’impresa però è sfumata con una scivolata nel finale. Lorenzo Baldassarri ha comunque terminato la gara al quinto posto limitando i danni.

A mente fredda il pilota marchigiano appare tranquillo, consapevole della propria forza e di poter ambire al titolo Mondiale Supersport.

“E’ stato un bellissimo week-end, in cui abbiamo raccolto un bel bottino nonostante gara-2 – commenta Lorenzo Baldassarri – In qualifica siamo stati competitivi e sabato ci siamo avvicinati alla vetta”.

Avevi già a assaporato l’en plein come in Repubblica Ceca?

“Il bello di questa Superbike è che ci sono più gare nello stesso week-end quindi se va male il sabato ci si può riscattare, le cose però posso anche andare nel verso opposto. In gara-2 potevamo conquistare un’altra vittoria e concludere in bellezza con il bottino pieno come a Most invece non è stato così. Purtroppo mentre mi stavo preparando all’attacco finale mi ha mollato l’anteriore ed è andata male. E’ già buono comunque avere terminato la gara nei primi cinque”.

In Francia vi siete comunque confermati al top.

“A Magny Cours sia io che il team abbiamo confermato di esserci e di poter lottare per la vittoria del campionato quindi continueremo a dare il massimo nelle prossime gare”.

Jonathan Rea “In testa, la mia autobiografia” In vendita su Amazon