Locatelli, Bassani e Rinaldi: tre italiani pronti a infiammare il Mondiale SBK

Quando si parla del Mondiale Superbike odierno, viene subito in mente il titanico trio composto da Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Sono loro i principali protagonisti, senza dubbio. Ma ci sono anche altri piloti che vogliono prendersi sempre più spazio e gloria.

Tre sono italiani: Andrea Locatelli, Axel Bassani e Michael Ruben Rinaldi. Li abbiamo messi in ordine di classifica. Si tratta di rider che hanno già fatto vedere di avere il potenziale per stare in posizioni importanti e che nel 2023 sperano di avere maggiore costanza di risultati. Avendo tutti dei contratti in scadenza a fine anno, vogliono assicurarsi una buona sella per il 2024. Dobbiamo aspettarci grandi cose da loro.

Andrea Locatelli – 70 punti, 3° in classifica Superbike

Ottimo inizio di stagione per il pilota del team Pata Yamaha Prometeon, che ha solo 5 punti in meno del compagno di squadra Toprak Razgatlioglu, sul quale pesa certamente la caduta di Gara 2 in Australia provocata da Alex Lowes. Il 26enne lombardo ha chiuso in top 5 tutte le gare disputate in questo 2023.

È salito sul terzo gradino del podio in Gara 2 a Phillip Island e in Gara 1 a Mandalika. È anche arrivato secondo, dietro a Razgatlioglu, nella Superpole Race in Indonesia. Locatelli si è trovato particolarmente a suo agio sulla R1 nei primi due round e spera di continuare con questo slancio anche in Europa. Ha tutto per fare bene e guadagnarsi il rinnovo del contratto.

Axel Bassani – 51 punti, 4° in classifica

I test pre-campionato non sono stati semplici per lui e per il team Motocorsa Racing. Sembrava esserci qualche difficoltà nell’adattamento alla nuova Ducati Panigale V4 R, ma al momento di fare sul serio il pilota veneto e la sua squadra si sono fatti trovare pronti. Quattro piazzamenti in top 5 nelle sei manche disputate. Gli altri risultati sono un nono posto in Superpole Race in Australia e un ottavo in Gara 2 in Indonesia.

Rispetto ai due connazionali, Bassani non guida per un team ufficiale e quindi parte da una condizione di svantaggio. Tuttavia, con il suo grande talento e con le competenze presenti in Motocorsa Racing ci si aspetta una stagione molto positiva. Axel, che per il 2024 sogna una formazione “factory”, desidera migliorare i risultati dello scorso anno e spera di chiudere in top 5 nella classifica finale del Mondiale SBK. È un ragazzo ambizioso e vuole giocarsela con i migliori, non teme il confronto con nessuno.

Michael Ruben Rinaldi – 47 punti, 5° in classifica

Il riminese è andato molto forte nei test, caricato anche dalla nuova preparazione fatta per il 2023. Ha iniziato a Phillip Island con un pessimo quattordicesimo posto, riscattandosi poi con due seconde posizioni nelle manche della domenica. Anche a Mandalika era competitivo, però in Gara 1 è caduto alla prima curva dopo aver provocato un contatto con Bassani. In Superpole Race è giunto settimo e in Gara 2 quarto.

Ha commesso due passi falsi, ma la velocità c’è. Da Assen in poi cercherà di evitare errori e di rimanere il più possibile con i migliori. Si gioca il futuro nel team Aruba Racing Ducati e sa che per meritare il rinnovo deve fare risultati di alto livello con una certa costanza. È quello con il pacchetto tecnico migliore e sta a lui a sfruttarlo correttamente.

Foto: WorldSBK