LIVE Superbike Test Catalunya: Mischia furibonda alla caccia di Rea!

Seconda giornata di test Superbike: è lotta serratissima con 5 case in top 5, ma detta legge ancora Rea. Il racconto LIVE del secondo giorno a Barcellona.

10:27 – Inizia l’azione in pista! I primi a scendere in pista sono Redding, Haslam, Razgatlıoğlu, Rinaldi e Bassani.

10:09 – Luce verde da quasi dieci minuti per la seconda giornata di test Superbike, ma ancora tutti ai box.

INTRODUZIONE

Si preannuncia un’altra rovente giornata di test Superbike a Barcellona! Nella giornata di ieri tempi vicinissimi tra loro e soprattutto velocissimi con cinque case nella top 5! (Rea in testa, poi Haslam su Honda, Gerloff su Yamaha, Redding su Ducati e Sykes con BMW). A dettare legge è sempre Jonathan Rea che fa già spavento con la nuova Ninja, ma la concorrenza è agguerritissima e non mancano già i primi casi in questo 2021.

Il primo è l’assenza di Eugene Laverty: la moto c’è, lui pure, ma manca il team! Suscita curiosità anche la questione Álvaro Bautista: la nuova Honda Fireblade è 2° con Haslam a solo un decimo da Rea, ma lo spagnolo è arrivato in Spagna infortunato senza dire niente a Honda! Ci sono tutte le premesse per vivere un’altra giornata spettacolare di Superbike, non rimane altro che aspettare di vedere tutti scendere in pista. Come ieri, vi racconteremo passo dopo passo tutta la giornata!

Foto: Aruba.it Ducati

